ضبط 27 مخالفة عدم ارتداء كمامة بمدينة المنيا

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أعلنت الوحدة المحلية لمركز المنيا، ضبط 27 مخالفة عدم ارتداء الكمامات للمواطنين، وتم التصالح معهم بسدادات الغرامات المالية المقررة، وفقا لتطبيق قرارات مجلس الوزراء المتعلقة بـ الإجراءات الاحترازية لمجابهة كورونا.
شدد المحافظ اللواء أسامة القاضي على ضرورة تكثيف ومتابعة تطبيق الاشتراطات والإجراءات الاحترازية والوقائية الصادرة بشأن مواجهة انتشار فيروس كورونا المستجد، وتفعيل الغرامات الفورية على المخالفين بمنتهى الحسم، وتكثيف حملات النظافة بالشوارع والميادين، وإزالة كافة التراكمات بالمدن والقرى بشكل مستمر، ورفع كافة الإشغالات والتعديات من حرم الطريق.