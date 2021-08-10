ضبط 27 مخالفة عدم ارتداء كمامة بمدينة المنيا

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أعلنت الوحدة المحلية لمركز المنيا، ضبط 27 مخالفة عدم ارتداء الكمامات للمواطنين، وتم التصالح معهم بسدادات الغرامات المالية المقررة، وفقا لتطبيق قرارات مجلس الوزراء المتعلقة بـ الإجراءات الاحترازية لمجابهة كورونا.

شدد المحافظ اللواء أسامة القاضي على ضرورة تكثيف ومتابعة تطبيق الاشتراطات والإجراءات الاحترازية والوقائية الصادرة بشأن مواجهة انتشار فيروس كورونا المستجد، وتفعيل الغرامات الفورية على المخالفين بمنتهى الحسم، وتكثيف حملات النظافة بالشوارع والميادين، وإزالة كافة التراكمات بالمدن والقرى بشكل مستمر، ورفع كافة الإشغالات والتعديات من حرم الطريق.