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حالة الطقس اليوم وغدًا.. درجات الحرارة ترتفع تدريجيًا خلال هذه المدة
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الثلاثاء 24 أغسطس 2021 10:01 صباحاً
تنسيق الجامعات 2021-2022.. تعرف على برنامج تصميم وتشكيل الزجاج في العمارة بكلية الفنون التطبيقية جامعة حلوان
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الثلاثاء 24 أغسطس 2021 10:01 صباحاً
«تموين الإسكندرية» تكشف حقيقة تعديل سيستم صرف الخبز
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الثلاثاء 24 أغسطس 2021 10:01 صباحاً
اختطاف طائرة أوكرانية تجلي مواطنين من أفغانستان
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الثلاثاء 24 أغسطس 2021 10:00 صباحاً
«لقيامه بإيحاءات مخلة بالآداب».. كشف ملابسات مشاجرة سيدات مع شاب داخل المترو
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الثلاثاء 24 أغسطس 2021 10:00 صباحاً
الأهلي يستهل مشواره في بطولة أفريقيا للأندية أبطال الكؤوس بمواجهة سوكوتو النيجريي
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الثلاثاء 24 أغسطس 2021 10:00 صباحاً
فرق الناشئين بالأهلي لكرة الماء تخوض 3 تجارب ودية أمام سموحة
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الثلاثاء 24 أغسطس 2021 10:00 صباحاً
حذارِ من عملك المكتبي.. الجلوس 8 ساعات يضاعف خطر الإصابة بالسكتة الدماغية
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الثلاثاء 24 أغسطس 2021 09:52 صباحاً
تدشين عيادة جديدة للعلاج الطبيعي بمركز صحي الجوهرة بالطائف
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الثلاثاء 24 أغسطس 2021 09:52 صباحاً
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الثلاثاء 24 أغسطس 2021 09:52 صباحاً
شبكة عيون الإخبارية
أخبار العالم
RT Arabic (روسيا اليوم)
مناورات مشتركة للجيش الروسي والأوزبيكي على الحدود مع أفغانستان
أخبار العالم
RT Arabic (روسيا اليوم)
الثلاثاء 10 أغسطس 2021 01:14 مساءً
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شيماء مصطفى
مدير عام الموقع
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