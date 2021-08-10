المجاري المائية متنفس أطفال في قرى المنيا للهروب من الموجة الحارة

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هرب أطفال بقرى في المنيا، من الموجة الحارة، بالسباحة في المجاري المائية، لساعات طويلة، مؤكدين أنها مصايف الفقراء في المنيا، بل في صعيد مصر، رافضين الخروج من المياه رغم التحذيرات من الإصابة بالأمراض الوبائية.

وقال الطفل أحمد علي فوزي، من أبناء قرية برمشا، بمركز العدوة، إن الأطفال يتجمعون يوميًا داخل المجرى المائي الموجود جنوب القرية، هربًا من الموجة الحارة، ولتعلم السباحة، مؤكدًا أن الأسر ليس لديها إمكانيات وقدرة مالية للسفر للمصايف في الإسكندرية والمحافظات الساحلية.

وأكد الحاج فوزي محروس، أحد المزارعين، أنه لا يوجد متنفس للأطفال هربًا من الموجة الحارة سوى الهرب إلى المجاري المائية للسباحة، وتعلمها، مؤكدًا أن ذلك يسبب تعرض البعض منهم للوفاة غرقًا دون جدوى من التحذيرات.

في سياق متصل، واصلت الأجهزة التنفيذية بالمحافظة، برئاسة المحافظ اللواء أسامة القاضي، حالة الطوارئ، تحسبًا لوقوع حوادث طرق أو حرائق، أو غيرها من التأثيرات البيئة.