«صحة المنيا» تنظم قافلة طبية بقرية داقوف ضمن مبادرة «حياة كريمة»

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تنظم مديرية الصحة بالمنيا، غداً الأربعاء، قافلة طبية علاجية بقرية داقوف التابعة لمركز سمالوط، على مدار يومين متتاليين 11 و12 أغسطس الجاري، وذلك ضمن مبادرة رئيس الجمهورية «حياة كريمة»، وفي إطار الاهتمام بمواطني المحافظة، وتقديم الخدمات الطبية وصرف العلاج لهم بالمجان.

أوضح الدكتور محمد نادى وكيل وزارة الصحة بالمنيا، أن القافلة تضم العديد من التخصصات منها «الأطفال- الباطنة- الأسنان- الجلدية – القلب والصدر»، مشيرا إلى أن هذه القوافل الطبية تأتي ضمن الجهود التي تبذلها وزارة الصحة في توفير الرعاية الصحية للمواطنين في نطاق محافظة المنيا.