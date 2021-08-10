أخبار عاجلة

حالة الطقس اليوم وغدًا.. درجات الحرارة ترتفع تدريجيًا خلال هذه المدة -
تنسيق الجامعات 2021-2022.. تعرف على برنامج تصميم وتشكيل الزجاج في العمارة بكلية الفنون التطبيقية جامعة حلوان -
«تموين الإسكندرية» تكشف حقيقة تعديل سيستم صرف الخبز -
اختطاف طائرة أوكرانية تجلي مواطنين من أفغانستان -
«لقيامه بإيحاءات مخلة بالآداب».. كشف ملابسات مشاجرة سيدات مع شاب داخل المترو -
الأهلي يستهل مشواره في بطولة أفريقيا للأندية أبطال الكؤوس بمواجهة سوكوتو النيجريي -
فرق الناشئين بالأهلي لكرة الماء تخوض 3 تجارب ودية أمام سموحة -
حذارِ من عملك المكتبي.. الجلوس 8 ساعات يضاعف خطر الإصابة بالسكتة الدماغية -
تدشين عيادة جديدة للعلاج الطبيعي بمركز صحي الجوهرة بالطائف -
شاهد "الهايبرلوب" في فيديو جديد.. "قد يدخل الخدمة في 2027" -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. مصر
  3. المصرى اليوم

«صحة المنيا» تنظم قافلة طبية بقرية داقوف ضمن مبادرة «حياة كريمة»

Print
«صحة المنيا» تنظم قافلة طبية بقرية داقوف ضمن مبادرة «حياة كريمة» «صحة المنيا» تنظم قافلة طبية بقرية داقوف ضمن مبادرة «حياة كريمة»

اشترك لتصلك أهم الأخبار

تنظم مديرية الصحة بالمنيا، غداً الأربعاء، قافلة طبية علاجية بقرية داقوف التابعة لمركز سمالوط، على مدار يومين متتاليين 11 و12 أغسطس الجاري، وذلك ضمن مبادرة رئيس الجمهورية «حياة كريمة»، وفي إطار الاهتمام بمواطني المحافظة، وتقديم الخدمات الطبية وصرف العلاج لهم بالمجان.

أوضح الدكتور محمد نادى وكيل وزارة الصحة بالمنيا، أن القافلة تضم العديد من التخصصات منها «الأطفال- الباطنة- الأسنان- الجلدية – القلب والصدر»، مشيرا إلى أن هذه القوافل الطبية تأتي ضمن الجهود التي تبذلها وزارة الصحة في توفير الرعاية الصحية للمواطنين في نطاق محافظة المنيا.

المصرى اليوم

مواضيع متعلقة
أمن البحر الأحمر ينهي استعداداته لتأمين مباراة الجونة والأهلي

أمن البحر الأحمر ينهي استعداداته لتأمين مباراة الجونة والأهلي

حالة الطقس اليوم وغدًا.. درجات الحرارة ترتفع تدريجيًا خلال هذه المدة

حالة الطقس اليوم وغدًا.. درجات الحرارة ترتفع تدريجيًا خلال هذه المدة

تنسيق الجامعات 2021-2022.. تعرف على برنامج تصميم وتشكيل الزجاج في العمارة بكلية الفنون التطبيقية جامعة حلوان

تنسيق الجامعات 2021-2022.. تعرف على برنامج تصميم وتشكيل الزجاج في العمارة بكلية الفنون التطبيقية جامعة حلوان

«تموين الإسكندرية» تكشف حقيقة تعديل سيستم صرف الخبز

«تموين الإسكندرية» تكشف حقيقة تعديل سيستم صرف الخبز