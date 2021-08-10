محافظ كفرالشيخ يفتتح وحدة التضامن الاجتماعي بسيدي سالم (صور)

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افتتح اللواء جمال نورالدين، محافظ كفر الشيخ، وعمرو البشبيشى، نائب المحافظ، الثلاثاء، وحدة للتضامن الاجتماعي، بمركز ومدينة سيدى سالم، بحضور السيد مسلم، وكيل وزارة التضامن الاجتماعي، وشريف هيكل، رئيس مركز ومدينة سيدى سالم.

وتفقد محافظ كفر الشيخ أقسام الإدارة الاجتماعية، وناقش العاملين بالإدارة والوحدة في الخدمات التي يقدموها للمواطنين، واطلع على الأوراق والمستندات الخاصة بشكاوى المواطنين، وزمن الرد عليها، موجهاً بسرعة الرد على شكاوى المواطنين سواء الخاصة بعدم صرفهم لتكافل وكرامة وغيرها في أسرع وقت ممكن ،والعمل على راحة المواطنين، مشدداً بحسن معاملة المواطنين، كما استجاب محافظ كفر الشيخ، لشكاوى عدد من المواطنين، موجهاً بسرعة رصف الشارع الرئيسي لمدينة سيدي سالم، وسيتم رصف الطرق تباعاً .

قال محافظ كفر الشيخ، إن الوحدة الاجتماعية تقع على مساحة 205 م، وتضم 4 ادوار، دور أرضي مخصص للوحدة الاجتماعية، و3 ادوار مخصصين للإدارة، وتخدم 30 ألف أسرة، وتتبع لها 11 وحدة اجتماعية بالقرى.

وأضاف محافظ كفرالشيخ أن الوحدة تقدم كافة الخدمات التضامنية والمعاشية من عمل الأبحاث الاجتماعية، معاش تكافل وكرامة، ومشروعات الأسر المنتجة، وتأهيل، وخدمة عامة، ومعاش مجندين، ومساعدات للطلبة، والحالات الملحة والإرشاد الاجتماعي والنشاط الأهلي.

من جانبه، أكد المحافظ على ضرورة الانتهاء من كافة المشروعات والأعمال الجاري تنفيذها، وافتتاح المزيد من وحدات التضامن الاجتماعي بالقرى على مستوى جميع مراكز المحافظة، وذلك ضمانًا لتحسين وتجويد الخدمة الاجتماعية، مشدداً على إنجاز كافة المهام والعمل دائما على خدمة المواطنين.

محافظ كفر الشيخ

محافظ كفر الشيخ

محافظ كفر الشيخ

محافظ كفر الشيخ

محافظ كفر الشيخ