السودان: منسوب النيل في الخرطوم تجاوز الفيضان بـ60 سنتيمتر

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قالت وزارة الري السودانية إن منسوب النيل عند ولاية الخرطوم بلغ 17.10 متراً، متجاوزاً منسوب الفيضان بـ 60 سنتيمتر، مطالبة المواطنين القاطنين في الخرطوم وشمالها اتخاذ كافة الاحتياطات اللازمة حمايةً للأنفس والممتلكات.

وقالت لجنة الفيضان التابعة للري السودانية في بيان، الثلاثاء، إن «إيراد النيل الأزرق عند الحدود السودانية الإثيوبية بلغ 629 مليون مترمكعب، بينما بلغ إيراد نهرعطبرة عند الحدود السودانية الإثيوبية 250 مليون متر مكعب«.

ونقص تصريف المياه عند خزان الروصيرص 12 مليون متر مكعب نهار اليوم ليصل إلى 627 مليون متر مكعب مقارنة بالأمس، حيث كانت الكمية 639 مليون متر مكعب، وارتفع الإيراد عند سنار ليبلغ 717 مليون متر مكعب مقابل 702 مليون متر مكعب ليوم أمس بزيادة بلغت 15 مليون متر مكعب.

كانت أعلى زياد مقارنة بالأمس سجلت عند خزان مروي إذ بلغت اليوم 800 مليون متر مكعب مقابل 775 مليون متر مكعب ليوم أمس بزيادة تبلغ 25 مليون متر مكعب.

وزاد تصريف جبل أولياء وعطبرة وأعالي السيتت وخشم القربة إذ سجل جبل أولياء 66 مليون متر مكعب اليوم مقارنة بـ64 مليون متر مكعب ليوم أمس، أي بزيادة بلغت 2 مليون متر مكعب وسجل أعالي عطبرة والستيت 256 مليون متر مكعب اليوم مقارنة بـ 179 مليون متر مكعب ليوم أمس ليكون الفارق 77 مليون متر مكعب.

وحذر البيان اليومي بأن قطاع سنار – الخرطوم سوف يشهد إرتفاعا بمعدل 3 سم وقطاع مروي – دنقلا سوف يشهد إرتفاعاً بمعدل 4 سم لكن يظل الإرتفاع الأعظم في الخرطوم والتي سجلت 17.10 مترا متجاوزة منسوب الفيضان بـ 60 سم، أي باكثر من نصف متر.