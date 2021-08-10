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استقبال رسمي وشعبي لجيانا فاروق في مطار القاهرة

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استقبال رسمي وشعبي لجيانا فاروق في مطار القاهرة استقبال رسمي وشعبي لجيانا فاروق في مطار القاهرة

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وصلت جيانا فاروق لاعبة النادي الأهلي ومنتخب إلى مطار القاهرة، ظهر اليوم الثلاثاء، قادمة من العاصمة اليابانية طوكيو التي شهدت تحقيقها الميدالية البرونزية.

وتواجد عدد من عشاق الرياضة المصرية أسرة اللاعبة لاستقبالها في المطار رفقة مهند مجدي عضو مجلس إدارة النادي ورؤوف جاسر مدير النشاط الرياضي.

ونجحت البعثة المصرية المشاركة في أولمبياد طوكيو 2020 من تحقيق أكبر حصيلة من المداليات عبر تاريخها الرياضي برصيد 6 ميداليات متنوعة بين ذهبية فريال أشرف وفضية أحمد الجندي و4 ميداليات برونزية.

المصرى اليوم

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