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القبض على عنصر إجرامي غسـل 10 ملايين جنيه من الاتجار بالمخدرات

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القبض على عنصر إجرامي غسـل 10 ملايين جنيه من الاتجار بالمخدرات القبض على عنصر إجرامي غسـل 10 ملايين جنيه من الاتجار بالمخدرات

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تمكنت أجهزة الأمن، اليوم الثلاثاء، من ضبط عنصر إجرامي بالقاهرة، لقيامه بالاتجار في المواد المخدرة، ومحاولته غسـل قرابة 10 ملايين جنيه حصيلة نشاطه الإجرامي في الاتجار بالمواد المخدرة.

أكدت تحريات الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بقطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة، قيام عنصر إجرامي، مقيم بمحافظة القاهرة، بالاتجار في المواد المخدرة وترويجها على عملائه، وتربحه وجمعه لمبالغ مالية كبيرة، ومحاولته غسل تلك الأموال المتحصلة من تجارته غير المشروعة عن طريق إجراء عمليات سحب وإيداع لتلك المبالغ بمختلف البنوك.

وأضافت التحريات قيام المتهم بشراء الأراضي والعقارات بقصد إخفاء مصدر تلك الأموال وإصباغها بالصبغة الشرعية وإظهارها وكأنها ناتجة من كيانات مشروعة، إذ قدرت تلك الممتلكات بحوالي 10 ملايين جنيه.

المصرى اليوم

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