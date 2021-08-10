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مجلس أمناء الشبكة العربية للتواصل يعقد اجتماعه الرابع غدًا بالقاهرة

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مجلس أمناء الشبكة العربية للتواصل يعقد اجتماعه الرابع غدًا بالقاهرة مجلس أمناء الشبكة العربية للتواصل يعقد اجتماعه الرابع غدًا بالقاهرة
يناقش خطة العمل خلال الفترة المتبقية من العام وما تم إنجازه في ظل كورونا

مجلس أمناء الشبكة العربية للتواصل يعقد اجتماعه الرابع غدًا بالقاهرة

يعقد مجلس أمناء الشبكة العربية للتواصل والعلاقات العامة، غدًا، اجتماعه الرابع حضوريًّا بمقر المنظمة العربية للتنمية الإدارية بالقاهرة.

ويناقش الاجتماع -بحسب بيان للمنظمة اليوم- خطة عمل الشبكة خلال الفترة المتبقية من العام الجاري؛ فضلًا عن استعراض ما تم إنجازه حتى الآن، في ظل ظروف وتداعيات جائحة كورونا.

يشار إلى أن الشبكة العربية للتواصل والعلاقات العامة تم إطلاقها بهدف نشر ثقافة التواصل وتعزيز مفاهيم وممارسات العلاقات العامة بالمجتمع العربي، بما يدعم جهود الحكومات العربية في هذا الإطار، وخلق كيان عربي فاعل يربط مختلف المعنيين بمجال التواصل والعلاقات العامة على المستوى الفردي والمؤسسي العربي.

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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