في أول اختبار تجريبي..‏ حافلات النقل تجوب شوارع وطرقات مكة

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بهدف رفع الكفاءة وحساب وقت وصولها وبقدرة استيعابية 125 شخصًا

في أول الاختبارات التجريبية التشغيلية للحافلات عبر المسار السابع الذي يبدأ من محطة قطار الحرمين السريع وينتهي عند محطة جبل عمر، بدأت حافلات مكة تجوب الطرقات.

وتهدف هذه الاختبارات إلى رفع كفاءة تشغيل شبكة الحافلات، وحساب أوقات وصول الحافلات وانطلاقها؛ حيث تمثل الحافلة التجريبية إحدى الحافلات العادية التي يبلغ عددها 240 حافلة بقدرة استيعابية تبلغ 85 شخصًا تقريبًا، وتم توريد 160 حافلة مفصلية بقدرة استيعابية تبلغ 125 شخصًا تقريبًا، وتم تصنيعها وفق أعلى المواصفات من قِبَل إحدى شركات صناعة الحافلات العالمية.

ويتطلع مشروع حافلات مكة، إلى تقديم أفضل وسيلة للنقل العام وأكثرها كفاءة، من خلال العديد من المسارات التي تغطي الشوارع الرئيسية والفرعية والشوارع الممتدة بين الأحياء، كما أنه سيلعب دورًا هامًّا في تقليل حجم حركة السيارات في شوارع وطرقات مكة المكرمة؛ وبالتالي التخفيف من حجم التلوث البيئي واستهلاك الطاقة؛ وبذلك سيمنح المشروع مدينة مكة المكرمة نظام نقل عالمي آمن وموثوق لخدمة السكان وضيوف بيت الله الحرام.