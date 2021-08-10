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حذارِ من عملك المكتبي.. الجلوس 8 ساعات يضاعف خطر الإصابة بالسكتة الدماغية
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الثلاثاء 24 أغسطس 2021 09:52 صباحاً
تدشين عيادة جديدة للعلاج الطبيعي بمركز صحي الجوهرة بالطائف
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الثلاثاء 24 أغسطس 2021 09:52 صباحاً
شاهد "الهايبرلوب" في فيديو جديد.. "قد يدخل الخدمة في 2027"
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الثلاثاء 24 أغسطس 2021 09:52 صباحاً
الكويت.. طاردها بالسيارة وأطلق عليها وابلًا من الرصاص أرداها قتيلة
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الثلاثاء 24 أغسطس 2021 09:52 صباحاً
أمريكا تتصدّر قائمة الـ 10.. العالم يتخطى 4.4 مليون وفاة بـ"كورونا"!
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الثلاثاء 24 أغسطس 2021 09:52 صباحاً
تعاملات الثلاثاء.. النفط يواصل الارتفاع وبرنت صوب الـ70 دولارًا
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الثلاثاء 24 أغسطس 2021 09:52 صباحاً
احذرها.. هذه المشروبات تضاعف خطر الإصابة بسرطان الأمعاء
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الثلاثاء 24 أغسطس 2021 09:52 صباحاً
إيرادات الصادرات النفطية السعودية تقفز 123% خلال يونيو.. 61 مليار ريال
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الثلاثاء 24 أغسطس 2021 09:52 صباحاً
شاهد من الطائف.. حملة تُزيل التشوهات البصرية من الأحياء والشوارع
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الثلاثاء 24 أغسطس 2021 09:52 صباحاً
مصر.. أم تتهم ابنها بضربها وحلق شعرها وربطها في السرير
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الثلاثاء 24 أغسطس 2021 09:52 صباحاً
شبكة عيون الإخبارية
أخبار العالم
RT Arabic (روسيا اليوم)
وحدات المدفعية الروسية يصلون الى إيران للمشاركة في المنافسات العسكرية
أخبار العالم
RT Arabic (روسيا اليوم)
الثلاثاء 10 أغسطس 2021 12:57 مساءً
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شيماء مصطفى
مدير عام الموقع
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