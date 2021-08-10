تفاصيل سقوط فتاة من الطابق الرابع في بولاق.. والنيابة تحقق مع أسرتها

★ ★ ★ ★ ★

اشترك لتصلك أهم الأخبار

سقطت فتاة من الطابق الرابع من شرفة منزلها بمنطقة بولاق الدكرور، ولفظت أنفاسها الأخيرة، وتكثف الأجهزة الأمنية بمحافظة الجيزة تحرياتها لكشف غموض الحادث وتم تحرير محضر بالواقعة وإحالته إلى النيابة العامة لمباشرة التحقيق.

قررت النيابة العامة، نقل جثة الفتاة إلى مشرحة زينهم، وانتداب طب شرعي لإجراء الصفة التشريحية لبيان سبب الوفاة، وبسؤال أسرتها المتوفية لم تتهم أحدًا في وفاتها، وطالبت النيابة، ضباط مباحث بالأجهزة الأمنية باستكمال التحريات في الواقعة

كان قسم شرطة بولاق الدكرور تلقي بلاغًا بسقوط ربة منزل من الطابق الرابع من شفة شقتها بدائرة القسم، انتقل ضباط القسم إلى مكان البلاغ وتبين أن المجني عليها تدعى «صفاء.م» 22 سنة تم اتخاذ الإجراءات القانونية في الحادث.

يذكر أن السبت الماضي شهدت منطقة البساتين في القاهرة سقوط فتاة من الطابق الخامس، وبالفحص تبين انها تدعي «دنيا ن» 17 سنة، وتم نقل جثتها إلى مشرحة زينهم، وكشف الطب الشرعي وأقوال شهود عيان بوجود شبة جنائية في الواقعة.

وأقرأ أيضا : جريمة بشعة في البساتين .. أم تقتل ابنتها بمساعدة شقيقها وتلقي جثتها من الطابق الخامس

جريمة قتل بشعة في الجيزة - صورة أرشيفية

وكشفت التحريات أن والدة الفتاة وخالها وراء ارتكاب الجريمة، وقالت قبل سقوط الفتاة بساعتين حدثت مشاجرة بين المجني عليها والدتها وخالها لرفضها الزواج من عريس من سكان المنطقة فتم التعدي عليها بالضرب ولفظت أنفاسها الأخيرة، فلجأت الأم والخال إلى إلقاء جثتها من الطابق الخامس وتقديم بلاغ إلى الأجهزة الأمنية بانتحارها بسبب مرورها بأزمة نفسية.

وأشارت التحقيقات إلى أن خال الفتاة المتوفاة قام بالاعتداء بالضرب على والدها بسبب رفض تلك الزيجة وطرده خارج المنطقة، ما دفعه للإقامة في شقة بمنطقة المنيل.

وعقب تقنين الإجراءات تم ضبط والدة المجني عليها وخالها، وبالعرض على النيابة العامة قررت حبسهما 4 أيام على ذمة التحقيقات، وجدد قاضي المعارضات حبسهما 15 يومًا، لحين ورود تقرير الطب الشرعي النهائي الخاص بسبب الوفاة.