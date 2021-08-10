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أحدهم سائق سابق بها.. ضبط 7 متهمين بسرقة مليون جنيه من داخل سيارة شركة مواد غذائية

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أحدهم سائق سابق بها.. ضبط 7 متهمين بسرقة مليون جنيه من داخل سيارة شركة مواد غذائية أحدهم سائق سابق بها.. ضبط 7 متهمين بسرقة مليون جنيه من داخل سيارة شركة مواد غذائية

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تمكنت أجهزة الأمن، اليوم الثلاثاء، من ضبط مرتكبي واقعة سرقة مليون جنيه بالإكراه تحت تهديد الأسلحة النارية، من داخل سيارة تابعة لشركة مواد غذائية، وإعادة المسروقات.

تلقى قسم شرطة القطامية بمديرية أمن القاهرة بلاغًا من سائق بشركة مواد غذائية، وموظف أمن إداري بذات الشركة، بأنهما حال سيرهما بسيارة تابعة للشركة عملهما بدائرة القسم وبحوزتهما مليون جنيه خاص بالشركة لإيداعه بفرع أحد البنوك بدائرة قسم شرطة التجمع الخامس، فوجئا بسيارة مجهولة يستقلها 4 أشخاص قام أحدهم بإطلاق أعيره نارية تجاه السيارة التي يستقلاها، مما أدى لإتلاف أحد إطارات السيارة، وإجبارهما على التوقف.

وأضافا أن المتهمون عقب ذلك ترجلوا من السيارة قيادتهم واستولوا على حقيبة بداخلها المبلغ المالي بالإكراه ولاذوا بالفرار.

بتكثيف التحريات تم تحديد السيارة المستخدمة في ارتكاب الواقعة ومرتكبيها، وهم 10 أشخاص أحدهم سائق سابق بالشركة محل عمل المبلغين، لثلاثة منهم معلومات جنائية.

بتقنين الإجراءات تم استهدافهم وضبطهم عدا ثلاثة منهم، وبحوزة أحدهم السيارة المستخدمة في ارتكاب الواقعة، وعثر بداخلها على مظروف فارغ لطلقة نارية.

وبمواجهتهم اعترفوا بارتكاب الواقعة، وأقر السائق بأنه نظرًا لطبيعة عمله بالشركة محل البلاغ وعلمه بقيام المجني عليهما بتوريد مبالغ مالية كبيرة للبنك،ا ختمرت في ذهنه فكرة الاستيلاء عليها، إذ تم الاتفاق مع باقي المتهمين وتوجهوا لمحل الواقعة مُستقلين السيارة وسيارة أخرى ملك أحدهم وسيارة «ميكروباص» وبحوزتهم سلاح ناري «بندقية آلية» المستخدمة في ارتكاب الواقعة.

تم بإرشاد المتهمين ضبط مبالغ مالية، والسيارتين المستخدمتين في الواقعة، وطبنجة معدلة، وأقروا بأن باقي المبلغ المالى المستولى عليه والبندقية الآلية بحيازة المتهمين الهاربين.

باستدعاء المجني عليهما تعرفا على المتهمين واتهموهم بسرقتهما بالإكراه.
تحرر المحضر اللازم ويكثف رجال المباحث جهودهم لضبط باقي المتهمين.

المصرى اليوم

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