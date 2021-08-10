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تقدمت الدكتورة منال العبسي، رئيس الجمعية العمومية لنساء مصر، بالتهنئة القلبية إلى اللاعبات المصريات فريال أشرف، لاعبة الكاراتيه والحاصلة على الميدالية الذهبية لمصر في دورة الألعاب الأولمبية بطوكيو ٢٠٢٠، واللاعبة جيانا فاروق، بحصولها على الميدالية البرونزية في الكاراتيه، واللاعبة هداية ملاك، الحاصلة على الميدالية البرونزية في التايكوندو.

وأكدت العبسي، في بيان لها، أن هؤلاء اللاعبات خير نماذج مشرفة للمرأة المصرية، التي استطاعت تحقيق ميداليات لمصر ورفع اسمها عاليا في أولمبياد طوكيو، لاسيما وأن بعض ميدالياتهن لم تحصل عليها مصر منذ عام ٢٠٠٤، الأمر الذي يدعو للفخر والاعتزاز بقيمة ومكانة المرأة المصرية التي وضعت نفسها في قالب متفرد.

وأشادت بالدعم الذي قدمه الرئيس عبدالفتاح السيسي، خلال مداخلته الهاتفية مع برنامج التاسعة المذاع على القناة الأولى، لتوجيه التحية والتقدير للاعبة فريال أشرف، ولكافة الفائزين في أولمبياد طوكيو، مشيرة إلى أن القيادة السياسية توجه كافة أشكال الدعم للملف الرياضي بشكل عام بصورة جعلت اسم مصر وعلمها مرفوعا عاليا في الأولمبياد، وملف المرأة على وجه الخصوص، والذي يؤكد الرئيس اعتزازه بالفخر بالمرأة المصرية وإيمانه اليقين بأنها تستطيع تحقيق المزيد من النجاح وأنها لا تقل مكانة أو قيمة عن الرجل داخل المجتمع المصري.

وأضافت رئيس الجمعية العمومية لنساء مصر، أن النماذج النسائية تزداد يوما بعد يوما، لاسيما في ظل وجود مظلة حماية وتمكين تدعمها القيادة السياسية ووضعت لها خطة واستراتيجية تسعة لتنفيذها لإعطاء المرأة مكانتها وحقوقها وقيمتها الحقيقية داخل المجتمع المصري.