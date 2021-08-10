أخبار عاجلة

مشوّهةً للمظهر العام.. أمانة العاصمة المقدسة تزيل 82 لوحةً إعلانيةً مُخالفة -
بالفيديو.. تحرش بفتاة فلقنته درسًا لن ينساه -
هجوم وشيك على مطار كابل.. 3 دول بينهم أمريكا يدعون رعاياهم لمكان آمن! -
"الحبوب" تبدأ صرف مستحقات الدفعة الثامنة لمزارعي القمح المحلي -
"الخريف" يستعرض الاستجابة السعودية السريعة لأزمة كورونا بمؤتمر "التمويل الإسلامي" -
"غرفة الرياض" تُشكل لجنة لتنمية الأعمال بالمحافظات -
بررتها بـ"السياق الثقافي".. جدل في كندا حول وصف وزيرة لطالبان بـ"الإخوة" -
تخطى الـ10 ملايين نسمة.. عدد سكان عاصمة عربية يعادل 4 دول أوروبية -
"الشمري" يطلق الهوية الجديدة لمبادرة عيادة الخير الطبية بحائل -
الجيش اللبناني يرسل تعزيزات إلى عكار العتيقة وفنيدق ويتوعد بفرض الأمن بالقوة -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. رياضة
  3. المصرى اليوم

رسائل مؤمن زكريا إلى الجمهور على لسان شوبير

Print
رسائل مؤمن زكريا إلى الجمهور على لسان شوبير رسائل مؤمن زكريا إلى الجمهور على لسان شوبير

شاهد أخبار الدوريات في يوم .. اشترك الآن

حرص الإعلامي أحمد شوبير قائد فريق الأهلي الأسبق، على التواصل مع أسرة اللاعب مؤمن زكريا في المستشفى التي يتواجد بها عقب الوعكة الصحية التي تعرض لها مؤخراً.

وقال شوبير في تصريحات خاصة لـ«المصري اليوم» أن مؤمن زكريا يطالب محبيه بتكثيف الدعاء له خلال الفترة الحالية.

كما أكد أحمد شوبير على دعم الجميع لمؤمن زكريا وأسرته في تجاوز المحنة الحالية والعودة سريعاً بشكل قوى إلى إطلالته المميزة في الملاعب والإعلام.

وتعرض مؤمن زكريا لاعب النادي الأهلي ومنتخب ، لأزمة صحية أول أمس بعدما سقط في منزله، ليتم نقله إلى أحد مستشفيات مدينة القاهرة.

المصرى اليوم

    الكلمات الدلائليه
مواضيع متعلقة
استمرار التراجع .. سعر الذهب في مصر وعالميا صباح اليوم الخميس 26 أغسطس 2021

استمرار التراجع .. سعر الذهب في مصر وعالميا صباح اليوم الخميس 26 أغسطس 2021

شاهد الحوت المصرى اللى عمره 43 مليون سنة

شاهد الحوت المصرى اللى عمره 43 مليون سنة

«زي النهارده».. توقيع معاهدة 1936 بين مصر وبريطانيا 26 أغسطس 1936

«زي النهارده».. توقيع معاهدة 1936 بين مصر وبريطانيا 26 أغسطس 1936

جدول مصر في دورة الألعاب البارالمبية الخميس 26 - 8 -2021 طوكيو 2020

جدول مصر في دورة الألعاب البارالمبية الخميس 26 - 8 -2021 طوكيو 2020