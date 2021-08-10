رسائل مؤمن زكريا إلى الجمهور على لسان شوبير

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حرص الإعلامي أحمد شوبير قائد فريق الأهلي الأسبق، على التواصل مع أسرة اللاعب مؤمن زكريا في المستشفى التي يتواجد بها عقب الوعكة الصحية التي تعرض لها مؤخراً.

وقال شوبير في تصريحات خاصة لـ«المصري اليوم» أن مؤمن زكريا يطالب محبيه بتكثيف الدعاء له خلال الفترة الحالية.

كما أكد أحمد شوبير على دعم الجميع لمؤمن زكريا وأسرته في تجاوز المحنة الحالية والعودة سريعاً بشكل قوى إلى إطلالته المميزة في الملاعب والإعلام.

وتعرض مؤمن زكريا لاعب النادي الأهلي ومنتخب مصر، لأزمة صحية أول أمس بعدما سقط في منزله، ليتم نقله إلى أحد مستشفيات مدينة القاهرة.