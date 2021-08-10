القبض على رئيس مجلس إدارة شركة صرافة بتهمة الاتجار بالنقد الأجنبي

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ألقت مباحث الأموال العامة، اليوم الثلاثاء، القبض على رئيس مجلس إدارة إحدى شركات الصرافة، بتهمة الاتجار بالنقد الأجنبي خارج نطاق السُوق المصرفية وبأسعار السوق السوداء.

أكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لمكافحة جرائم مباحث الأموال العامة، قيام رئيس مجلس إدارة إحدى شركات الصرافة بممارسة نشاط الاتجار غير المشروع بالنقد الأجنبي خارج نطاق السُوق المصرفية وبأسعار السوق السوداء، بالمُخالفة لأحكام القانون، متخذًا من مسكنه مقرًا لمزاولة نشاطه، ويحتفظ بداخله على المبالغ المالية حصيلة ذلك النشاط.

بتقنين الإجراءات تمكنت قوة أمنية من ضبطه وبحوزته مبالغ مالية «عملات محلية وأجنبية»، وهاتف محمول بفحصه تبين احتوائه على العديد من المراسلات الدالة على نشاطه.

بمواجهته أقر بأن المبالغ المالية المضبوطة من حصيلة ذلك النشاط المؤثم.

تحرر المحضر اللازم وتولت النيابة العامة التحقيق.