أخبار عاجلة

لتحقيق مشاهدات عالية.. الداخلية تكشف ملابسات فيديو قيادة الدراجات بحركات إستعراضية -
شاهد "الهايبرلوب" في فيديو جديد.. "قد يدخل الخدمة في 2027" -
الكويت.. طاردها بالسيارة وأطلق عليها وابلًا من الرصاص أرداها قتيلة -
أمريكا تتصدّر قائمة الـ 10.. العالم يتخطى 4.4 مليون وفاة بـ"كورونا"! -
تعاملات الثلاثاء.. النفط يواصل الارتفاع وبرنت صوب الـ70 دولارًا -
احذرها.. هذه المشروبات تضاعف خطر الإصابة بسرطان الأمعاء -
إيرادات الصادرات النفطية السعودية تقفز 123% خلال يونيو.. 61 مليار ريال -
شاهد من الطائف.. حملة تُزيل التشوهات البصرية من الأحياء والشوارع -
مصر.. أم تتهم ابنها بضربها وحلق شعرها وربطها في السرير -
"محافظ شرورة" يستقبل مدير عام جوازات نجران -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. غير مصنف
  3. المصرى اليوم

القبض على رئيس مجلس إدارة شركة صرافة بتهمة الاتجار بالنقد الأجنبي

Print
القبض على رئيس مجلس إدارة شركة صرافة بتهمة الاتجار بالنقد الأجنبي القبض على رئيس مجلس إدارة شركة صرافة بتهمة الاتجار بالنقد الأجنبي

اشترك لتصلك أهم الأخبار

ألقت مباحث الأموال العامة، اليوم الثلاثاء، القبض على رئيس مجلس إدارة إحدى شركات الصرافة، بتهمة الاتجار بالنقد الأجنبي خارج نطاق السُوق المصرفية وبأسعار السوق السوداء.

أكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لمكافحة جرائم مباحث الأموال العامة، قيام رئيس مجلس إدارة إحدى شركات الصرافة بممارسة نشاط الاتجار غير المشروع بالنقد الأجنبي خارج نطاق السُوق المصرفية وبأسعار السوق السوداء، بالمُخالفة لأحكام القانون، متخذًا من مسكنه مقرًا لمزاولة نشاطه، ويحتفظ بداخله على المبالغ المالية حصيلة ذلك النشاط.

بتقنين الإجراءات تمكنت قوة أمنية من ضبطه وبحوزته مبالغ مالية «عملات محلية وأجنبية»، وهاتف محمول بفحصه تبين احتوائه على العديد من المراسلات الدالة على نشاطه.

بمواجهته أقر بأن المبالغ المالية المضبوطة من حصيلة ذلك النشاط المؤثم.
تحرر المحضر اللازم وتولت النيابة العامة التحقيق.

المصرى اليوم

مواضيع متعلقة
لتحقيق مشاهدات عالية.. الداخلية تكشف ملابسات فيديو قيادة الدراجات بحركات إستعراضية

لتحقيق مشاهدات عالية.. الداخلية تكشف ملابسات فيديو قيادة الدراجات بحركات إستعراضية

السودان يعلن الاتفاق مع الأمم المتحدة على سحب المكون الإثيوبي من «يونيسفا»

السودان يعلن الاتفاق مع الأمم المتحدة على سحب المكون الإثيوبي من «يونيسفا»

«زي النهارده».. وفاة الرئيس العراقي عبدالرحمن عارف 24 أغسطس 2007

«زي النهارده».. وفاة الرئيس العراقي عبدالرحمن عارف 24 أغسطس 2007

«زي النهارده».. انتحار الرئيس البرازيلي جيتوليو فارجاس 24 أغسطس 1954

«زي النهارده».. انتحار الرئيس البرازيلي جيتوليو فارجاس 24 أغسطس 1954