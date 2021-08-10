«الداخلية» :أحباط تهريب 5 ملايين قرص كبتاجون داخل مركب في الاسكندرية ( التفاصيل)

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أعلنت وزارة الداخلية عن ضربة أمنية ناجحة، تجسد أطر التعاون الدولى، وضبطت أكثر من 5 مليون قرص من عقار الكبتاجون المخدر، إلى تقدر قيمتها بحوالى180 مليون جنيه، داخل مركب قادمة إلى ميناء الإسكندرية البحرى كانت في طريقها إلى إحدى الدول، وتولت النيابة التحقيق.

قالت الداخلية في بيان صادر اليوم الثلاثاء: «إستمراراً لجهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها لاسيما جرائم جلب وتهريب المواد المخدرة من خلال إحكام الرقابة على كافة المنافذ، وتفعيلاً لأطر التعاون الدولى مع أجهزة مكافحة المخدرات للحيلولة دون قيام التشكيلات العصابية الدولية بإستغلال تلك المنافذ في جلب وتصدير المواد المخدرة».

وأضافت: «وفى إطار ورود معلومات أكدتها التحريات للإدارة العامة لمكافحة المخدرات بقطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة تفيد قيام عناصر تشكيل عصابى بجلب كمية كبيرة من المواد المخدرة داخل أحد المراكب، فقد تابعت الإدارة وصول (مركب) قادمة من إحدى الدول، إلى ميناء الإسكندرية البحرى، وعقب تقنين الإجراءات بالتنسيق مع قطاعى (الأمن الوطنى – الأمن العام) والجهات المعنية بالقوات المسلحة، تم إستهداف المركب المشار إليه وأمكن ضبط عناصر التشكيل 15 شخص منهم 14 منهم يحملون جنسية إحدى الدول»

وتابعت: «وبتفتيش المركب تم ضبط 36 إسطوانة أكسجين بها كمية كبيرة من عقار الكبتاجون المخدر بلغت 5 مليون و132 الف و250 قرصوبمواجهة المتهمين إعترفوا بقيامهم بجلب المواد المخدرة المضبوطة لحساب 3 أشخاص «يحملون جنسية إحدى الدول» لإعادة تصديرها إلى إحدى الدول مقابل مبالغ مالية»

هذا وتقدر القيمة المالية للمواد المخدرة المضبوطة 180 مليون جنيه تقريباً، تم إتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بالتنسيق مع الجهات المختصة.

ضبط 5 مليون قرص كبتاجون مع تشكيل عصابي عربي