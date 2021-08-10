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تعرف على تطورات الحالة الصحية لمؤمن زكريا

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تعرف على تطورات الحالة الصحية لمؤمن زكريا تعرف على تطورات الحالة الصحية لمؤمن زكريا

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تعرض مؤمن زكريا لاعب النادي الأهلي ومنتخب ، لأزمة صحية أول أمس بعدما سقط في منزله، ليتم نقله إلى أحد مستشفيات مدينة القاهرة.

نشرت زوجة اللاعب مؤمن زكريا صورًا من تواجده في أحد المستشفيات، أمس الإثنين، عبر موقع التواصل الاجتماعي «انستاجرام» مصحوبة بعباراة «حبيبي سلامتك ربنا يقومك لينا بالسلامة».

وعلمت «المصري اليوم» أن اللاعب سقط في منزله مما سبب له حالة غيثان وقيء وفقدان للوعي، وتم نقله إلى أحد المستشفيات القريبة في القاهرة ووضعه تحت الملاحظة الطبية.

وقرر الأطباء استمرار تواجد مؤمن زكريا تحت الملاحظة الطبية لمدة يومين مع إجراء فحوصات شاملة وأشعة للاطمئنان على حالة المخ.

ويحاول الأطباء التوصل إلى سبب الأعراض الأخيرة ومدى علاقتها بالمرض الذي يعاني منه اللاعب الدولي خاصة وأنه يتناول جلسات علاج وحقنة كل 6 أشهر في الولايات المتحدة الأمريكية.

ويحاول الأطباء مساعدة زكريا على الحركة والسير مع إجراء فحوصات شاملة وسيتم تحديد موعدة مغادرة المستشفى بعد يومين.

وحرص سيد عبد الحفيظ على التواجد رفقة أسرة اللاعب مؤمن زكريا في المستشفى أمس الأثنين، قبل أن يغادر إلى معسكر الفريق الذي يستعد لخوض مواجهة الإسماعيلي.

المصرى اليوم

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