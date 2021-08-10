إيهاب جلال يعلن قائمة الإسماعيلي لمواجهة الأهلي

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أعلن الجهاز الفنى لفريق الكرة الأول بالإسماعيلى قائمة لاعبيه، تحضيرا للقاء الأهلى غدا بالإسكندرية ضمن منافسات الجولة الــ29 ببطولة الدورى الممتاز.

القائمة شهدت عودة مصطفى فارس ومحمد الضرف فيما غاب عنها عدة لاعبين على رأسهم حسين السيد ومحمد هاشم وعبدالرحمن مجدى وأرى بابل لأسباب متنوعة.

القائمة كاملة كالتالى ..

حارس مرمى.. محمد صبحى ،محمد فوزى، محمد مجدى.

خط الدفاع.. محمد إيهاب، باهر المحمدى، مروان الصحراوى، مصطفى الزنارى، محمد نصر، عبدالله جمعة، محمد بيومى.

خط الوسط.. عماد حمدى ،عمر الوحش ،محمود دونجا، محمد عادل ،محمد حسن ،أحمد مدبولى ،محمد صادق، محمد الشامى، أحمد مصطفى، مصطفى فارس، محمد عبدالسميع، محمد الضرف.

خط الهجوم … شكرى نجيب ،فخر الدين بن يوسف، شيلونجو.