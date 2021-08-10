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ميدو يكشف تفاصيل مثيرة عن استبعاد فتوح من معسكر

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ميدو يكشف تفاصيل مثيرة عن استبعاد فتوح من معسكر الزمالك ميدو يكشف تفاصيل مثيرة عن استبعاد فتوح من معسكر

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كشف الإعلامي أحمد حسام «ميدو»٬ أن الفرنسي باتريس كارتيرون٬ المدير الفني لفريق ٬ استبعد أحمد فتوح من معسكر الفريق بعد مشاورة اللاعبين الكبار.

وقال ميدو في برنامجه الإذاعي «أحلى صباح» المذاع على إذاعة الشباب والرياضة: «كارتيرون عقد جلسة مع اللاعبين الكبار قبل اتخاذ قرار استبعاد احمد فتوح وأكدوا له على صحة القرار وشددوا على ضرورة الالتزام وأن الجميع ملتزم بسبب صعوبة الفترة والمنافسة على الدوري».

وأضاف: «كارتيرون يقوم بدور مدير الكرة داخل نادى الزمالك فهو مدير فني صاحب شخصية كبيرة داخل وخارج الملعب وتقبل اعتذار احمد فتوح وعاد إلى المعسكر ولكنه لن يلعب امام الاتحاد السكندري».

المصرى اليوم

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