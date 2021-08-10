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كشف الدكتور سمير عنتر استشاري الحميات والأمراض المعدية، عن أفضل الطرق لتجنب الإجهاد الحراري في فصل الصيف، وضربات الشمس.

قال «عنتر»، خلال تصريحات تلفزيونية لقناة «إكسترا نيوز»، الثلاثاء، إن الطقس شديد الحرارة يعد أخطر على الصحة من الأوبئة، موضحًا أن ضربة الشمس أخطر من الإصابة بوباء كورونا.

أضاف: «هذا يرجع إلى أن ضربة الشمس يجب أن تعامل معاملة طبية ممنهجة وسليمة خلال ساعات قليلة وإلا قد تعرض حياة المصاب للخطر»، لافتًا على أن الجسم أثناء ساعات النهار الصيفية يكون في حالة اكتساب مستمر للحرارة بفعل الرطوبة المرتفعة التي لا تسمح للجسم بفقدان الحرارة بشكل متوازن.

وأشار إلى أن استمرار تعرض الإنسان للشمس خلال فصل الصيف يؤدي إلى تلف في المركز المسؤول عن درجة حرارة الجسم، وظهور أعراض الإجهاد الحراري التي تتمثل في صعوبة التنفس وعدم القدرة على تحريك أعضاء الجسم.

ونصح بتجنب الخروج من المنزل خلال ساعات النهار خاصةً لكبار السن وأصحاب الأمراض المزمنة والمرأة الحامل، وفي حالة الاضطرار للخروج، يجب إنجاز المهام بسرعة وعدم بذل مزيد من المجهود في الشمس وارتداء القبعة والملابس ذات الألوان الفاتحة وشرب الماء.