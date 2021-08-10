اتحاد الكرة يحاول مد مهلة إرسال الأندية المشاركة أفريقيا

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كشف خالد طلعت٬ الناقد الرياضي٬ عن مخاطبة اتحاد الكرة٬ برئاسة أحمد مجاهد٬ للاتحاد الأفريقي من أجل مد مهلة إرسال أسماء الأندية المشاركة في البطولات الافريقية بالموسم المقبل.

وقال طلعت في تصريحات إذاعية لبرنامج «أحلى صباح» مع ميدو٬ المذاع على إذاعة الشباب والرياضة: «اتحاد الكرة يحاول مع الكاف بمد المهلة حتى يوم 15 اغسطس الجاري من أجل خوض الجولة الـ30 من بطولة الدوري وهناك تخبط داخل الجبلاية في القرارات».

وأضاف: «اتحاد الكرة انهي الدوافع لدى جميع الاندية٬ والحافز انتهي للنادي المصري في مباراته أمام الأهلى بعدما ضمن التأهل إلى بطولة الكونفيدرالية٬ وهناك عدم تكافؤ للفرص بين جميع الأندية».