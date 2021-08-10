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طالب الإعلامي أحمد حسام «ميدو٬ جماهير نادي الزمالك بمساندة محمود علاء٬ مدافع الفريق خلال الفترة المقبل من أجل العودة إلى مستواه المعهود.

وقال ميدو في برنامجه الإذاعي «أحلى صباح» المذاع على إذاعة الشباب والرياضة: «يجب على جماهير الزمالك مساندة محمود علاء ودعمه لأن اللاعب يعاني من حالة نفسية سيئة٬ وبدعم المشجعين سيعود إلى مستواه المعهود والمعروف عنه».

وعن مشاركو شيكابالا أمام الاتحاد: «اتوقع عودة يوسف أوباما إلى التشكيلة الأساسية لأن كارتيرون يفضل جلوس شيكابالا على دكة البدلاء».