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ميدو: أطالب جماهير بمساندة محمود علاء..وأوباما سيلعب بدلا من شيكابالا أمام الاتحاد

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ميدو: أطالب جماهير الزمالك بمساندة محمود علاء..وأوباما سيلعب بدلا من شيكابالا أمام الاتحاد ميدو: أطالب جماهير بمساندة محمود علاء..وأوباما سيلعب بدلا من شيكابالا أمام الاتحاد

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طالب الإعلامي أحمد حسام «ميدو٬ جماهير نادي بمساندة محمود علاء٬ مدافع الفريق خلال الفترة المقبل من أجل العودة إلى مستواه المعهود.

وقال ميدو في برنامجه الإذاعي «أحلى صباح» المذاع على إذاعة الشباب والرياضة: «يجب على جماهير الزمالك مساندة محمود علاء ودعمه لأن اللاعب يعاني من حالة نفسية سيئة٬ وبدعم المشجعين سيعود إلى مستواه المعهود والمعروف عنه».

وعن مشاركو شيكابالا أمام الاتحاد: «اتوقع عودة يوسف أوباما إلى التشكيلة الأساسية لأن كارتيرون يفضل جلوس شيكابالا على دكة البدلاء».

المصرى اليوم

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