بسيوني يكشف رأيه فى انتقال مهند لاشين للزمالك

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أكد عبدالحميد بسيوني٬ المدير الفني لفريق طلائع الجيش٬ على صعوبة مباراة الزمالك والاتحاد السكندري بسبب رغبة الفريقين في تحقيق الفوز.

وقال بسيوني في تصريحات إذاعية لبرنامج «أحلى صباح» مع ميدو المذاع على إذاعة الشباب والرياضة: «الزمالك والاتحاد يرغبان في الفوز بسبب منافسة الأول على بطولة الدوري هذا الموسم مع الأهلي وزعيم الثغر يسعي للتأهل إلى الكونفيدرالية».

وعن رأيه في مستوى مهند لاشين: «لاعب يملك إمكانيات فنية وبدنية عالية للغاية وروح قتالية ولديه إمكانية كبيرة في إفساد هجمات المنافس ويملك شخصية قوية ويستطيع اللعب في الزمالك ويجمع بين القوة والمهارة».