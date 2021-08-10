بسيوني: اتحاد الكرة أبلغنا بالمشاركة فى أفريقيا منذ فترة

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أكد عبدالحميد بسيوني٬ المدير الفني لفريق طلائع الجيش٬ أن اتحاد الكرة أبلغ مسؤولي النادي بمشاركته في بطولة الكونفيدرالية الأفريقية بالموسم المقبل خلال الفترة الماضية.

وقال بسيوني في تصريحات إذاعية لبرنامج «أحلى صباح» مع ميدو المذاع على إذاعة الشباب والرياضة: «تم إبلاغنا منذ فترة بالمشاركة في الكونفيدرالية باعتبارنا وصيف كأس مصر وكنت أتمني المشاركة في البطولة الأفريقية لكونه حدث تاريخي٬ وبالتأكيد أشعر بالغضب من هذا القرار بإقصائنا من المشاركة».

وأضاف: «كنت أتمني المشاركة في أفريقيا لكي أصنع تاريخ لنادي طلائع الجيش في البطولة الأفريقية ولكن أتمني التوفيق للأندية المصرية المشاركة».