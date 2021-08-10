أخبار عاجلة

لتحقيق مشاهدات عالية.. الداخلية تكشف ملابسات فيديو قيادة الدراجات بحركات إستعراضية -
شاهد "الهايبرلوب" في فيديو جديد.. "قد يدخل الخدمة في 2027" -
الكويت.. طاردها بالسيارة وأطلق عليها وابلًا من الرصاص أرداها قتيلة -
أمريكا تتصدّر قائمة الـ 10.. العالم يتخطى 4.4 مليون وفاة بـ"كورونا"! -
تعاملات الثلاثاء.. النفط يواصل الارتفاع وبرنت صوب الـ70 دولارًا -
احذرها.. هذه المشروبات تضاعف خطر الإصابة بسرطان الأمعاء -
إيرادات الصادرات النفطية السعودية تقفز 123% خلال يونيو.. 61 مليار ريال -
شاهد من الطائف.. حملة تُزيل التشوهات البصرية من الأحياء والشوارع -
مصر.. أم تتهم ابنها بضربها وحلق شعرها وربطها في السرير -
"محافظ شرورة" يستقبل مدير عام جوازات نجران -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. مصر
  3. المصرى اليوم

بسيوني: اتحاد الكرة أبلغنا بالمشاركة فى أفريقيا منذ فترة

Print
بسيوني: اتحاد الكرة أبلغنا بالمشاركة فى أفريقيا منذ فترة بسيوني: اتحاد الكرة أبلغنا بالمشاركة فى أفريقيا منذ فترة

شاهد أخبار الدوريات في يوم .. اشترك الآن

أكد عبدالحميد بسيوني٬ المدير الفني لفريق طلائع الجيش٬ أن اتحاد الكرة أبلغ مسؤولي النادي بمشاركته في بطولة الكونفيدرالية الأفريقية بالموسم المقبل خلال الفترة الماضية.

وقال بسيوني في تصريحات إذاعية لبرنامج «أحلى صباح» مع ميدو المذاع على إذاعة الشباب والرياضة: «تم إبلاغنا منذ فترة بالمشاركة في الكونفيدرالية باعتبارنا وصيف كأس وكنت أتمني المشاركة في البطولة الأفريقية لكونه حدث تاريخي٬ وبالتأكيد أشعر بالغضب من هذا القرار بإقصائنا من المشاركة».

وأضاف: «كنت أتمني المشاركة في أفريقيا لكي أصنع تاريخ لنادي طلائع الجيش في البطولة الأفريقية ولكن أتمني التوفيق للأندية المصرية المشاركة».

المصرى اليوم

    الكلمات الدلائليه
مواضيع متعلقة
مصر.. أم تتهم ابنها بضربها وحلق شعرها وربطها في السرير

مصر.. أم تتهم ابنها بضربها وحلق شعرها وربطها في السرير

مصر.. خطط لخفض معدلات الفقر

مصر.. خطط لخفض معدلات الفقر

سميرة موسي عالمة الذرة المصرية النابغة التي اغتالها الموساد.. حكايات وأسرار

سميرة موسي عالمة الذرة المصرية النابغة التي اغتالها الموساد.. حكايات وأسرار

عاجل عودة الجالية المصرية بأفغانستان على طائرة عسكرية

عاجل عودة الجالية المصرية بأفغانستان على طائرة عسكرية