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يتفوق..تاريخ مواجهات الأبيض مع الاتحاد السكندري

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الزمالك يتفوق..تاريخ مواجهات الأبيض مع الاتحاد السكندري يتفوق..تاريخ مواجهات الأبيض مع الاتحاد السكندري

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يستعد الفريق الأول لكرة القدم بنادي لخوض مباراة مهمة في التاسعة مساء غد الثلاثاء باستاد الإسكندرية، عندما يحل ضيفا على الاتحاد السكندري في إطار مباريات الجولة التاسعة والعشرين لمسابقة الدوري الممتاز.

يحتل الفريق الأبيض وصافة ترتيب جدول الدوري بفارق الأهداف برصيد 64 نقطة، في حين يحتل الفريق السكندري المركز الخامس برصيد 41 نقطة.

وسبق أن التقى الفريقان من قبل في 121 مباراة بمسابقة الدوري الممتاز حقق الزمالك الفوز في 77 مباراة في حين فاز الاتحاد في 13 لقاء، وتعادل الفريقان في 31 مباراة.

أحرز أبناء ميت عقبة 208 هدفاً في مرمى زعيم الثغر فيما تلقت شباك الزمالك 77 هدفاً من الفريق السكندري، ويعتلي جمال عبدالحميد قائمة هدافي المواجهات بين الفريقين، بـ7 أهداف بالتساوي مع محمد دياب العطار لاعب الاتحاد، بنفس الرصيد من الأهداف.

وكان الزمالك قد اختتم تدريباته أمس الإثنين على ملعب فندق الإقامة ببرج العرب استعدادا للمباراة المرتقبة أمام الاتحاد السكندري.

المصرى اليوم

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