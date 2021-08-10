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هارب من 210 حبس ومليوني جنيه كفالة ..تفاصيل سقوط محكوم عليه في 93 قضية ( التفاصيل )

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هارب من 210 حبس ومليوني جنيه كفالة ..تفاصيل سقوط محكوم عليه في 93 قضية ( التفاصيل ) هارب من 210 حبس ومليوني جنيه كفالة ..تفاصيل سقوط محكوم عليه في 93 قضية ( التفاصيل )

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ضبطت مباحث تنفيذ الاحكام بالقاهرة ،أحد الأشخاص، محكوم عليه في 93 قضية بإجمالى حبس 210 سنة وكفالات 2 مليون جنيه، وتولت النيابة التحقيق .

قالت الداخلية في بيان صادر صباح اليوم الثلاثاء: «في إطار مواصلة جهود أجهزة وزارة الداخلية لملاحقة وضبط العناصر الإجرامية المطلوب ضبطهم في قضايا والمحكوم عليهم الهاربين، فقد تمكنت مباحث إدارة تنفيذ الأحكام بمديرية أمن القاهرة من ضبط أحد الأشخاص (مقيم في النزهة) والمحكوم عليه في (93) قضية»شيكات«بإجمالى حبس (210 سنة ) وكفالات مالية بلغت ( 2 مليون جنيه)، وبمواجهته بالأحكام الصادرة ضده أقر بها، تم إتخاذ الإجراءات القانونية» .

المصرى اليوم

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