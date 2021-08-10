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قفزة كبيرة في إصابات كورونا في إسرائيل

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قفزة كبيرة في إصابات كورونا في إسرائيل قفزة كبيرة في إصابات كورونا في إسرائيل

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أعلنت وزارة الصحة الإسرائيلية عن قفزة جديدة خطيرة بارتفاع أعداد الإصابات بفيروس كورونا، خلال 24 ساعة الماضية.

وقالت الصحة الإسرائيلية، إنّه لأول مرة لأول مرة منذ فبراير، تم تسجيل 6،275 إصابة جديدة بفيروس كورونا خلال اليوم الأخير في إسرائيل.

وشدت، أنّ عدد الحالات الخطيرة ارتفع إلى 394 إصابة بالفيروس.

وأوضحت الصحة الإسرائيلية، مع تفشي الطفرة الهندية سجلت 31393 حالة نشطة، فيما يواصل مُعامل تناقل العدوى (R) بالارتفاع وتوقف عند 1.29، كما تواصل الحالات الخطيرة بالارتفاع، حيث يرقد في مستشفيات البلاد 618 مصابا بينهم 360 مصابا بحالة خطيرة و76 مصابا بحالة حرجة، و57 مصابا تم ربطهم بأجهزة التنفس الاصطناعي.

وتأتي هذه الإحصاءات، فيما أعلنت اللجنة الوزارية لشؤون كورونا (كابينيت كورونا)، وضع قائمة جديدة لتصنيف الدول، منعا لنقل العدوى إلى البلاد، على أن تدخل حيز التنفيذ بدءا من يوم الإثنين 16 أغسطس، بحيث سيتم فرض حجر صحي كامل للعائدين من معظم دول العالم، وتوسيع قائمة الدول الحمراء التي يحظر السفر إليها.

المصرى اليوم

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