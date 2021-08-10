الخطيب وعبد الحفيظ يدعمان مؤمن زكريا بعد تعرضه لوعكة صحية

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حرص محمود الخطيب، رئيس مجلس إدارة النادي الأهلي، على متابعة الحالة الصحية لنجم الفريق مؤمن زكريا بعدما تعرض لأزمة صحية في الأيام الأخيرة.

كما تواجد سيد عبد الحفيظ مدير الكرة بالمارد الأحمر، برفقة أسرة اللاعب في المستشفى أمس الإثنين، قبل أن يغادر إلى معسكر الفريق الذي يستعد لخوض مباراة الإسماعيلي ضمن فعاليات الدوري المصري الممتاز.

ومن المنتظر أن يقوم الخطيب بزيارة صاحب الـ33 عاما في المستشفى الذي يتواجد به اليوم الثلاثاء، برفقة عدد من أعضاء مجلس الإدارة.

كان مؤمن زكريا تعرض لأزمة صحية مفاجئة قبل يومين بعدما سقط في منزله ليتم نقله إلى أحد مستشفيات القاهرة ووضعه تحت الملاحظة الطبية.