ضبط سائق بحوزته 20 ألف شريط «تامول» بشبرا الخيمة

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تمكنت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بالتنسيق مع قسم ثانى شبرا الخيمة من القبض على سائق بحوزته 20 كرتونة برشام «تامول» بجملة 20 الف شريط ومبلغ مالى قبل ترويجه على المدمنين في شبرا الخيمة وتم التحفظ على الكمية. وقرر زياد الباسل وبيشوى عاطف وكيلا النائب العام بإشراف المستشار محمد خليفة رئيس نيابة قسم ثانى شبرا الخيمة حبس المتهم 4 أيام على ذمة التحقيقات وإرسال المضبوطات للطب الشرعى لفحصها.

وردت معلومات للإدارة العامة لمباحث المخدرات تفيد قيام سائق بجلب كميات من البرشام المخدر لترويجها على الشباب في دائرة قسم شرطة ثانى شبرا الخيمة.

فتم التنسيق مع ضباط مباحث قسم ثانى شبرا وبعد استصدار اذن من النيابة العامة تم ضبط المتهم ويدعى «ن أ ع» 33 سنه سائق وبحوزته 20 كرتونة بها نحو 20 ألف شريط تامول ومبلغ مالى 1500 جنية وتليفون محمول. وبمواجهته اعترف بحيازته للمضبوطات بقصد الاتجار والمبلغ المالى حصيلة البيع وبالعرض على النيابة قررا زياد الباسل وبيشوى عاطف وكيلا النائب العام بإشراف المستشار محمد خليفة رئيس نيابة قسم ثانى شبرا الخيمة حبس المتهم 4 ايام على ذمة التحقيقات وإرسال المضبوطات للطب الشرعى لفحصها.