«غرفة الإسكندرية»: عودة السياحة الروسية انتعاشة جديدة وكبيرة لمصر

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قال على المانسترلى، رئيس غرفة شركات السياحة بالإسكندرية، عضو مجلس إدارة غرفة شركات مصر، إن عودة السياحة الروسية والتى بدأت أمس بأول فوجين بعد توقف دام حوالى 6 سنوات، يعد بمثابة انتعاشة جديدة وكبيرة لمصر.

وأشاد «المانسترلى»، في تصريحات لـ«المصرى اليوم»، الثلاثاء، باستقبال المسؤولين للافواج الاولى القادمة من روسيا أمس في مطارى الغردقة وشرم الشيخ، وحرص العاملون بالمطارين على استقبال السياح بالورود والشوكولاتة والهدايا ورشاشات المياه في احتفالية خاصة للترحيب بالسياح الذين بلغ إجمالي عددهم على رحلتى الغردقة 813 سائحًا.

وأوضح أن عودة السياحة الروسية لمصر أمر مهم جداً، حيث كانت تمثل السياحة الروسية قبل توقفها حوالى 75% من جملة السياحة الاجنبية الوافدة لمصر، بما يعنى انه إذا كنا نتحدث عن 10 مليون سائح اجنبى يأتى لمصر سنوياً فإن حوالى 7 ملايين سائح منهم قادم من روسيا وحدها، وبالتالى المنافسة كان تتم في حدود الـ 3 مليون الأخرين.

ولفت إلى ان هذة العودة سيكون لها تأثير إيجابي كبير على الاسواق الاقتصادية في الغردقة وشرم الشيخ، وكذا المدن الساحلية والقاهرة، ما يعنى تحقيق انتعاشة كبيرة للحركة السياحية والاقتصادية لمصر بشكل عام.

وقال إن الأسبوع الجارى سيتم استقبال 10 رحلات روسية، إلى شرم الشيخ والغردقة، متوقعاً أنه على المدى القصير ترتفع هذة المعدلات إلى 20 و25 و30 رحلة أسبوعيا من روسيا، وأنه في فصل الشتاء ستتضاعف إلى 40 رحلة اسبوعياً خاصة وان السياحة الروسية تتضاعف في فصل الشتاء.

وأوضح أن قرار السلطات الروسية بعودة سياحة بلادها إلى مصر لم يكن ليتم إلا بعد متابعة ورصد تام للالتزام بالاجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية لمواجهة فيروس كورونا، والتى تطبقها الدولة في جميع أرجاء البلاد وخاصة المنشآت السياحية، فضلاً عن تطبيق الضوابط المنصوص عليها من قبل منظمة السياحة العالمية.

وتابع أنه خلال فترة توقف السياحة في مصر بسبب كورونا لم يتأثر الجنية المصرى وظل صامدا أمام الدولار واليورو دون تأثر، ما يعني ان عودة السياحة الروسية يساهم في رفع سعره أمام العملات الأجنبية وخاصة الدولار واليورو.