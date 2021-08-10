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حزب «التجمع» يناقش الأزمة السياسية والإقتصادية في لبنان

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حزب «التجمع» يناقش الأزمة السياسية والإقتصادية في لبنان حزب «التجمع» يناقش الأزمة السياسية والإقتصادية في لبنان

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يعقد حزب التجمع، غدا الاربعاء«ندوة تحت عنوان» لبنان إلى أين؟ ، لمناقشة الأزمة السياسية والاقتصادية الطاحنة التي يمر بها لبنا، وقال بيان للحزب أنه في إطار دور حزب التجمع العروبى والقومى لدعم الأشقاء في لبنان ضد محاولات النيل من حالة الاستقرار الحالية، سوف تناقش جميع المحاور الخاصة بالأزمة اللبنانية منذ بدايتها ومراحلها إلى جانب كشف المخططات والتحرشات التي يتعرض لها الشعب اللبنانى بمشاركة كلا من قيادات حزب التجمع ومحمد سعيد الرز المحلل السياسى اللبنانى ومحمد القزاز الكاتب الصحفى والمتخصص في الشأن اللبنانى.

وأضاف البيان أن المخططات التي تهدف إلى هدم الدول العربية الواحدة وراء الأخرى ما زالت مستمرة وأن هناك أيادى خفية تلعب من خلف الستار لمنع الهدوء والاستقرار في وطننا العربى لخدمة قوى أخرى أصحاب مصالح بالمنطقة لإشغالنا عن القضية الحقيقية وهى عودة الحق الفلسطينى في إقامة دولته على كامل ترابه الوطنى.

المصرى اليوم

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