معهد فتيات سامية التومي الأزهري بالإسكندرية يدخل الخدمة رسميًا 2022 (صور)

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أعلن الشيخ أحمد هاشم، رئيس الإدارة المركزية لمنطقة الإسكندرية الأزهرية، بدء تشغيل معهد فتيات سامية التومي الإعدادي بناحية أبيس 8 / 2 بمحرم بك للعام الدراسي 2021 / 2020م ودخوله الخدمة رسمياً العام المقبل؛ لخدمة طالبات القرية، وحرصًا على مصلحتهم.

وقال «هاشم» في تصريحات صحفية، الثلاثاء، إن منطقة الإسكندرية الازهرية، تسلمت مسطح أرض فضاء مساحتها 2100 متر في قرية المسيرى، غرب الاسكندرية تبرع بها أحد المواطنين لصالح الأزهر الشريف، لإنشاء معهد اعدادى ثانوى أزهرى جديد لخدمة أهالى القرية والقرى المجاورة.

وأوضح أن المعهد الجديد يأتى في إطار منظومة الأزهر الشريف للتخفيف على الطلاب وأولياء أمورهم، تحت إشراف الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر، والدكتور محمد الضويني وكيل الأزهر، والدكتور سلامة داوود رئيس قطاع المعاهد الأزهرية.