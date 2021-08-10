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مطالبة برلمانية بالتوسع في المدارس والكليات الفنية بالمجمعات الصناعية الجديدة

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مطالبة برلمانية بالتوسع في المدارس والكليات الفنية بالمجمعات الصناعية الجديدة مطالبة برلمانية بالتوسع في المدارس والكليات الفنية بالمجمعات الصناعية الجديدة

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طالب محمد مصطفى السلاب، وكيل أول لجنة الصناعة بمجلس النواب، بالتوسع في إنشاء المزيد من المدارس والكليات الفنية والتطبيقية الصناعية، الملحقة بالمجمعات الصناعية، في ظل الطفرة الكبيرة التي يشهدها القطاع الصناعى بإنشاء العديد من المجمعات الصناعية في كافة المجالات والتى توليها الدولة أهمية كبرى.

وأكد السلاب في بيان له على أهمية ربط التعليم الفنى العالى وقبل الجامعى بسوق العمل مباشرة، من خلال الدراسة والتدريب بالمجمعات الصناعية مختلفة التخصصات، في ظل دعم الدولة وتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسى بتطوير التعليم الفنى وجذب الاستثمار الأجنبى، وتوفير المزيد من فرص العمل.

وأشار إلى أن الدول التي حققت نهضة صناعية كبرى، اهتمت بتطوير التعليم الفنى وربطه بالصناعة، وهو ما قامت به ألمانيا، وسنغافورة، وغيرها من الدول التي لديها تجارب صناعية متطورة، لافتا إلى أن الاستثمار الصناعى دائما ما يبحث عن الأيدى العاملة المدربة والمؤهلة – وهى أحد أكبر مشاكل الصناعة في - وهو ما يوفره التعليم الفنى المتطور الذي يعتمد على التطبيق العملى بشكل أساسى، وتوفره تجربة المدارس والكليات التطبيقية، والتى توليها الدولة أهمية كبرى حاليا.

وطالب السلاب برفع وعى الطلاب وأولياء الأمور بأهمية التعليم الفنى، وتكثيف التوعية بالمدارس والكليات التطبيقية الجديدة، والتى تسهم في إيجاد فرص عمل لأبنائهم نتيجة تأهيلهم بالشكل الكافى لما يتطلبه سوق العمل، لافتا إلى أن تطوير التعليم الفنى ورفع كفاءة الخريجين هي بداية الطريق لرفع كفاءة الإنتاج الصناعى وجذب المزيد من فرص الاستثمار الأجنبى وزيادة الصادرات ودعم الاقتصاد القومى للدولة.

المصرى اليوم

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