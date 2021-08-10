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«تعليم المنيا» : مد فترة التسجيل الإلكتروني للقبول بالمدارس الثانوية

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«تعليم المنيا» : مد فترة التسجيل الإلكتروني للقبول بالمدارس الثانوية «تعليم المنيا» : مد فترة التسجيل الإلكتروني للقبول بالمدارس الثانوية

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أعلنت مديرية التربية والتعليم بالمنيا مد فترة التسجيل الإلكتروني للقبول بالمدارس الثانوية، «العامة- الفنية- التجارية- المهنية»، حتى 20 سبتمبر الجاري، في أعقاب صدور قرار المحافظ، بتخفيض درجات القبول، بالصف الأول الثانوي العام إلى 225 درجة، والنزول بالمدارس الفنية 5 درجات.

وقال المهندس محمد محمود الرشيدي، وكيل وزارة التربية والتعليم بالمحافظة، إن توزيع الطلاب على المدارس الثانوية، بجميع مستوياتها، سيكون وفقا للرقم القومي، ومحل الميلاد، للحد من الكثافة الطلابية بالمدارس دون غيرها. مؤكدا أن الكثافة الطلابية بالمدارس تتراوح ما بين 37 و46 طالبا وطالبة، بمتوسط عام، من 40-42 طالبا وطالبة.

وأضاف «الرشيدي»: تم التنسيق مع المسؤولين بوزارة التربية والتعليم، عقب موافقة المحافظ، على مد التسجيل الإلكتروني 10 أيام، وفي حالة النزول بدرجات في المرحلة الثانية، سيتم مد فترة التسجيل الإلكتروني 10 أيام إضافية.

المصرى اليوم

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