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ملحقش يفرح بشهادة تخرجه..أول لوالدة قتيل محرم بك..تفاصيل

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ملحقش يفرح بشهادة تخرجه..أول فيديو لوالدة قتيل محرم بك..تفاصيل ملحقش يفرح بشهادة تخرجه..أول لوالدة قتيل محرم بك..تفاصيل

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حصلت المصرى اليوم على أول فيديو لوالدة الشاب يوسف قتيل محرم بك على يد مسجل خطر بطعنة فى القلب اثناء زيارته لعمه فى منطقة بشاير الخير .

قالت والدة القتيل :شهادة تخرج ابنى من المعهد خرجت بعد مقتله بيومين ،ملحقناش نفرح بيه ولا يفرح بنفسه ،يوم الجريمة إبنى كان شغال مع والده فى ورشة الرخام ورجع من الورشة على عمه وولاد عمه فى بشاير الخير .

أضافت والدة القتيل يوسف قائلة إبنى نزل يجيب عشا وعندما شاهده المتهم استوقفه واستولى على كل متعلقاته ولم يكتفى بذلك بل سدد له طعنة فى قلبه انهت حياته قبل وصوله المستشفى وفر هاربا .

استطردت والدة الضحية يوسف وهى تبكى :كاميرات المراقبة وثقت الجريمة وحددت المتهم وتم ضبطه بعد ساعات من قبل رجال مباحث الاسكندرية ،ولكن التحقيقات تسير فى اتجاه ان القضية مشاجرة .

استنكرت والدة الضحية يوسف القصة وقالت ابنى ليس له علاقة باحد فى البشاير سوى ابناء عمه ولم يعرف احد غيرهم هناك ،فضلا عن انه نزل لشراء طعام بعد عودته من العمل طوال اليوم فكيف يتشاجر مع أحد ،فالمشاجرة معناها ان خلافا مع مسبق مع شخص فبيت احدهما النية للثانى بقصد التشاجر وهذا لم يحدث لان ابنى لم يعرف القاتل ولم يسبق له التعامل معه من قبل ،ولكن من حق ابنى ان يدافع عن نفسه عندما استوقفه القاتل لسرقته والاستيلاء على ما بحوزته واى شخص مكانه سيدافع عن نفسه وهو ما وثقته كاميرات المراقبة.

ناشدت والدة القتيل يوسف رجال مباحث الاسكندرية بضرورة التحرى وجمع المعلومات حول الواقعة وعدم قيد واقعة قتل ابنها على انها مشاجرة حتى لا يضيع حقه .

المصرى اليوم

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