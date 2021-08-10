أخبار عاجلة

شاهد "الهايبرلوب" في فيديو جديد.. "قد يدخل الخدمة في 2027" -
الكويت.. طاردها بالسيارة وأطلق عليها وابلًا من الرصاص أرداها قتيلة -
أمريكا تتصدّر قائمة الـ 10.. العالم يتخطى 4.4 مليون وفاة بـ"كورونا"! -
تعاملات الثلاثاء.. النفط يواصل الارتفاع وبرنت صوب الـ70 دولارًا -
احذرها.. هذه المشروبات تضاعف خطر الإصابة بسرطان الأمعاء -
إيرادات الصادرات النفطية السعودية تقفز 123% خلال يونيو.. 61 مليار ريال -
شاهد من الطائف.. حملة تُزيل التشوهات البصرية من الأحياء والشوارع -
مصر.. أم تتهم ابنها بضربها وحلق شعرها وربطها في السرير -
"محافظ شرورة" يستقبل مدير عام جوازات نجران -
تؤدي إلى تدني الرؤية.. تنبّه من رياح نشطة وأتربة مثارة على ينبع -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. غير مصنف
  3. المصرى اليوم

لليوم الثاني على التوالي ..الداخلية تحذر قائدي السيارات على «الصحراوي والعلمين» (التفاصيل)

Print
لليوم الثاني على التوالي ..الداخلية تحذر قائدي السيارات على «الصحراوي والعلمين» (التفاصيل) لليوم الثاني على التوالي ..الداخلية تحذر قائدي السيارات على «الصحراوي والعلمين» (التفاصيل)

اشترك لتصلك أهم الأخبار

لليوم الثاني على التوالي أعلنت وزارة الداخلية، تفعيل منظومة رادارات وكاميرات متطورة على طرق القاهرة- الاسكندرية والعلمين الصحراوي، وطالبت قائدي السيارات بالالتزام بالسرعات المقررة.

قالت الداخلية في بيان صادر صباح اليوم الثلاثاء: «تهيب وزارة الداخلية السادة قائدى المركبات من مستخدمى طريق ( القاهرة / الإسكندرية / العلمين الصحراوى) إتجاه مرسى مطروح بالإلتزام بالسرعات القانونية المقرره».

وأضافت: «سيتم إتخاذ الإجراءات القانونية حيال قائدى المركبات المخالفة، وذلك من خلال إدارة حركة المرور على هذه الطرق لتفعيل منظومة رادارات وكاميرات متطورة».

وتابعت: «وذلك حفاظاً على أرواح وممتلكات مستخدمى الطرق وتحقيق السيولة المرورية على مدار اليوم والمساهمة في إبراز المظهر الحضارى للطرق المصرية»

كما أعدت الوزارة انفو جراف مطالبة الداخلية للمواطنين بالالتزام

المصرى اليوم

مواضيع متعلقة
السودان يعلن الاتفاق مع الأمم المتحدة على سحب المكون الإثيوبي من «يونيسفا»

السودان يعلن الاتفاق مع الأمم المتحدة على سحب المكون الإثيوبي من «يونيسفا»

«زي النهارده».. وفاة الرئيس العراقي عبدالرحمن عارف 24 أغسطس 2007

«زي النهارده».. وفاة الرئيس العراقي عبدالرحمن عارف 24 أغسطس 2007

«زي النهارده».. انتحار الرئيس البرازيلي جيتوليو فارجاس 24 أغسطس 1954

«زي النهارده».. انتحار الرئيس البرازيلي جيتوليو فارجاس 24 أغسطس 1954

«زي النهارده».. وفاة الفنانة أمينة رزق 24 أغسطس 2003

«زي النهارده».. وفاة الفنانة أمينة رزق 24 أغسطس 2003