أخبار عاجلة

شاهد "الهايبرلوب" في فيديو جديد.. "قد يدخل الخدمة في 2027" -
الكويت.. طاردها بالسيارة وأطلق عليها وابلًا من الرصاص أرداها قتيلة -
أمريكا تتصدّر قائمة الـ 10.. العالم يتخطى 4.4 مليون وفاة بـ"كورونا"! -
تعاملات الثلاثاء.. النفط يواصل الارتفاع وبرنت صوب الـ70 دولارًا -
احذرها.. هذه المشروبات تضاعف خطر الإصابة بسرطان الأمعاء -
إيرادات الصادرات النفطية السعودية تقفز 123% خلال يونيو.. 61 مليار ريال -
شاهد من الطائف.. حملة تُزيل التشوهات البصرية من الأحياء والشوارع -
مصر.. أم تتهم ابنها بضربها وحلق شعرها وربطها في السرير -
"محافظ شرورة" يستقبل مدير عام جوازات نجران -
تؤدي إلى تدني الرؤية.. تنبّه من رياح نشطة وأتربة مثارة على ينبع -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. غير مصنف
  3. المصرى اليوم

«استولى على 1.5 مليار جنيه من الأهالي».. بدء محاكمة «مستريح مغاغة» 21 سبتمبر

Print
«استولى على 1.5 مليار جنيه من الأهالي».. بدء محاكمة «مستريح مغاغة» 21 سبتمبر «استولى على 1.5 مليار جنيه من الأهالي».. بدء محاكمة «مستريح مغاغة» 21 سبتمبر

اشترك لتصلك أهم الأخبار

حددت المحكمة الاقتصادية باستئناف بنى سويف «مأمورية المنيا»، الثلاثاء، 21 سبتمبر المقبل لنظر أولى جلسات محاكمة «حسين .ا» والمعروف إعلاميا بـ«مستريح مغاغة»، و47 آخرين في قضية التربح والنصب على المواطنين، بزعم توظيف أموالهم بشركة رخام.

كان قرار الإحالة إلى المحكمة الاقتصادية بمأمورية بنى سويف، شمل 3 متهمين أسياسين، و45 متهمًا آخرين متورطين في تهمة المشاركة ودعوة المواطنين في توظيف الأموال، والمتهمون الـ 47 بينهم 12 متهمًا حضوريا قررت النيابة العامة حبسهم على ذمة القضية، وأمرت بضبط وإحضار 35 آخرين للمحاكمة هاربين وبعضهم هرب خارج البلاد.

كان المحامي العام لنيابات شمال المنيا، قرر إحالة المتهم «حسين. ا. ا” المعروف إعلاميًا بـ«مستريح مغاغة»، و46 آخرين إلى محكمة جنايات بني سويف الاقتصادية لقيامه بجمع مليار ونصف المليار جنيه من الأهالي على سبيل استثمار تلك المبالغ وتوظيفها بقطاع المحاجر وتصديرها لدولة الصين ومنح المودعين لديه فوائد تصل إلى 20 % وأكثر.

وكان مدير أمن المنيا، تلقي في وقت سابق إخطارا، بتمكن فريق البحث الجنائي بشمال المحافظة، بالتنسيق مع مباحث الأموال العامة وفريق البحث برئاسة رئيس مباحث العدوة، ومعاون أول، مباحث مغاغة، من القبض على «حسين. م»، والمعروف بـ«مستريح مغاغة»، وأحد معاونيه «ح. م» من قرية بمركز مغاغة، لتورطهما في جمع مبالغ مالية من المواطنين تجاوزته مليار و500 مليون جنيه بحجة استثمارها في الرخام والتصدير لدولة الصين.

المصرى اليوم

مواضيع متعلقة
السودان يعلن الاتفاق مع الأمم المتحدة على سحب المكون الإثيوبي من «يونيسفا»

السودان يعلن الاتفاق مع الأمم المتحدة على سحب المكون الإثيوبي من «يونيسفا»

«زي النهارده».. وفاة الرئيس العراقي عبدالرحمن عارف 24 أغسطس 2007

«زي النهارده».. وفاة الرئيس العراقي عبدالرحمن عارف 24 أغسطس 2007

«زي النهارده».. انتحار الرئيس البرازيلي جيتوليو فارجاس 24 أغسطس 1954

«زي النهارده».. انتحار الرئيس البرازيلي جيتوليو فارجاس 24 أغسطس 1954

«زي النهارده».. وفاة الفنانة أمينة رزق 24 أغسطس 2003

«زي النهارده».. وفاة الفنانة أمينة رزق 24 أغسطس 2003