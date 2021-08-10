«استولى على 1.5 مليار جنيه من الأهالي».. بدء محاكمة «مستريح مغاغة» 21 سبتمبر

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حددت المحكمة الاقتصادية باستئناف بنى سويف «مأمورية المنيا»، الثلاثاء، 21 سبتمبر المقبل لنظر أولى جلسات محاكمة «حسين .ا» والمعروف إعلاميا بـ«مستريح مغاغة»، و47 آخرين في قضية التربح والنصب على المواطنين، بزعم توظيف أموالهم بشركة رخام.

كان قرار الإحالة إلى المحكمة الاقتصادية بمأمورية بنى سويف، شمل 3 متهمين أسياسين، و45 متهمًا آخرين متورطين في تهمة المشاركة ودعوة المواطنين في توظيف الأموال، والمتهمون الـ 47 بينهم 12 متهمًا حضوريا قررت النيابة العامة حبسهم على ذمة القضية، وأمرت بضبط وإحضار 35 آخرين للمحاكمة هاربين وبعضهم هرب خارج البلاد.

كان المحامي العام لنيابات شمال المنيا، قرر إحالة المتهم «حسين. ا. ا” المعروف إعلاميًا بـ«مستريح مغاغة»، و46 آخرين إلى محكمة جنايات بني سويف الاقتصادية لقيامه بجمع مليار ونصف المليار جنيه من الأهالي على سبيل استثمار تلك المبالغ وتوظيفها بقطاع المحاجر وتصديرها لدولة الصين ومنح المودعين لديه فوائد تصل إلى 20 % وأكثر.

وكان مدير أمن المنيا، تلقي في وقت سابق إخطارا، بتمكن فريق البحث الجنائي بشمال المحافظة، بالتنسيق مع مباحث الأموال العامة وفريق البحث برئاسة رئيس مباحث العدوة، ومعاون أول، مباحث مغاغة، من القبض على «حسين. م»، والمعروف بـ«مستريح مغاغة»، وأحد معاونيه «ح. م» من قرية بمركز مغاغة، لتورطهما في جمع مبالغ مالية من المواطنين تجاوزته مليار و500 مليون جنيه بحجة استثمارها في الرخام والتصدير لدولة الصين.