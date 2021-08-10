أخبار عاجلة

شاهد "الهايبرلوب" في فيديو جديد.. "قد يدخل الخدمة في 2027" -
الكويت.. طاردها بالسيارة وأطلق عليها وابلًا من الرصاص أرداها قتيلة -
أمريكا تتصدّر قائمة الـ 10.. العالم يتخطى 4.4 مليون وفاة بـ"كورونا"! -
تعاملات الثلاثاء.. النفط يواصل الارتفاع وبرنت صوب الـ70 دولارًا -
احذرها.. هذه المشروبات تضاعف خطر الإصابة بسرطان الأمعاء -
إيرادات الصادرات النفطية السعودية تقفز 123% خلال يونيو.. 61 مليار ريال -
شاهد من الطائف.. حملة تُزيل التشوهات البصرية من الأحياء والشوارع -
مصر.. أم تتهم ابنها بضربها وحلق شعرها وربطها في السرير -
"محافظ شرورة" يستقبل مدير عام جوازات نجران -
تؤدي إلى تدني الرؤية.. تنبّه من رياح نشطة وأتربة مثارة على ينبع -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. أخبار العالم
  3. السعودية
  4. صحيفة سبق اﻹلكترونية

مصري عَلِمَ بمصرع ابنيه في حادث.. وما حدث بعدها أكمل المأساة

Print
مصري عَلِمَ بمصرع ابنيه في حادث.. وما حدث بعدها أكمل المأساة مصري عَلِمَ بمصرع ابنيه في حادث.. وما حدث بعدها أكمل المأساة

مصري عَلِمَ بمصرع ابنيه في حادث.. وما حدث بعدها أكمل المأساة

شهدت إحدى المحافظات المصرية مأساة إنسانية، حين تلقى أب اتصالًا هاتفيًّا يخبره بوفاة ابنيه في حادث مروري، فترك منزله مسرعًا للوصول إلى مكان الحادث؛ لكن في الطريق اكتملت المأساة.

وحسب موقع "مصراوي"؛ فقد توفي أب مصري حزنًا على مصرع نجليه في حادث مروري على طريق "أسيوط- القاهرة" الزراعي.

ووفق الموقع؛ فإن الشقيقين "ديفيد وستيفن ناجح كامل" استقلا وصديقهما "رامز" سيارتهم من مدينة القوصية إلى مدينة أسيوط (جنوبي )، لاستلام ملابس لبيعها، وأثناء عودتهم بعد منتصف الليل إلى مدينة القوصية كانت الفاجعة؛ حيث اصطدمت سيارتهم الملاكي بسيارة نقل على الطريق أمام عزبة تابعة لقرية بني رافع بمركز منفلوط.

وأدى الحادث إلى اشتعال النيران في السيارتين ومصرعهم في الحال ومصرع ركاب سيارة النقل، بعد فشل الأهالي في السيطرة على الحريق وإخراجهم من داخل السيارتين.

وبحسب ما ذكره "مصراوي"؛ فإنه بعد وقوع الحادث، تلقى الأب "ناجح كامل"، مدرس ثانوي بالمعاش، اتصالًا هاتفيًّا يخبره بوفاة نجليه؛ فترك منزله مسرعًا للوصول إلى مكان الحادث؛ لكنه لم يتحمل الصدمة في الطريق، وأصيب بأزمة قلبية حادة أدت إلى وفاته في الحال.

وشهدت مراسم تشييع جثامين الضحايا إلى مثواها الأخير بمقابر قريتهم، صراخ وعويل وبكاء أسر وأقارب وأصدقاء الضحايا من هول الصدمة.

صحيفة سبق اﻹلكترونية

    الكلمات الدلائليه
مواضيع متعلقة
مصر.. أم تتهم ابنها بضربها وحلق شعرها وربطها في السرير

مصر.. أم تتهم ابنها بضربها وحلق شعرها وربطها في السرير

مصر.. خطط لخفض معدلات الفقر

مصر.. خطط لخفض معدلات الفقر

سميرة موسي عالمة الذرة المصرية النابغة التي اغتالها الموساد.. حكايات وأسرار

سميرة موسي عالمة الذرة المصرية النابغة التي اغتالها الموساد.. حكايات وأسرار

عاجل عودة الجالية المصرية بأفغانستان على طائرة عسكرية

عاجل عودة الجالية المصرية بأفغانستان على طائرة عسكرية