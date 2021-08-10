"التعليم" للطلاب: تأخركم في الحصول على الجرعتيْن يؤثر سلباً في استمرار تعليمكم حضورياً

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قالت: يهدّد سلامتكم وأسركم ومجتمعكم.. بادروا بالحصول على اللقاح لعودة آمنة للجميع

شدّدت وزارة التعليم، على أهمية عدم تأخر الطلاب والطالبات في الحصول على جرعتيْن من اللقاحات المضادة لفيروس كورونا المستجد "كوفيد-19".

وأشارت الوزارة -عبر حسابها في تويتر-، إلى أن عدم الحصول على الجرعتيْن سيؤثر سلباً في استمرار تعليمهم حضورياً.

وقالت الوزارة: عزيزي الطالب، عزيزتي الطالبة: «تأخركم في الحصول على جرعتين من لقاح كورونا يهدّد سلامتكم، وأسركم ومجتمعكم، ويؤثر سلبا في استمرار تعليمكم حضوريا.. بادر بالحصول على اللقاح لعودة آمنة للجميع».