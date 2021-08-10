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تحذير برلماني من الكيانات الجامعية الوهمية: التزموا بالموجود على موقع «التعليم العالي»

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تحذير برلماني من الكيانات الجامعية الوهمية: التزموا بالموجود على موقع «التعليم العالي» تحذير برلماني من الكيانات الجامعية الوهمية: التزموا بالموجود على موقع «التعليم العالي»

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حذرت النائبة ميرفت عبدالعظيم عضو مجلس النواب، من انتشار الكيانات الوهمية غير المعترف بها من قبل وزارة التعليم العالي والبحث العلمي بمحافظة الفيوم، والتي تخدع الطلاب وأولياء أمورهم، لكسب الأموال على حساب مستقبل الطلاب، ومع انتهاء امتحانات الثانوية العامة وبدء التنسيق، مما أثار قلق الكثيرين من أولياء الأمور .
وقالت النائبة إن الكيانات الوهمية تعبث بمستقبل الطلاب ولابد من القضاء عليها، وتفعيل الدور الرقابي بالشكل المطلوب لعدم خداع أولياء الأمور وأبنائهم بالالتحاق بهذه الكيانات الوهمية، ومصادرة هذه الأماكن حتى يصبحوا عبرة لغيرهم.

وأكدت أن وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، أعلنت عن المعاهد والكيانات التابعة لها ولا يوجد من بين هذه المعاهد غير معهد واحد فقط معتمد بمدينة دمو بالفيوم، حتى يتجنب أولياء الأمور الوقوع في دائرة الكيانات الوهمية.

وأضافت عبدالعظيم أنه مع مرور الزمن تحولت أهداف الكيانات العلمية الخاصة من تخريج جيل من الشباب لمواكبة سوق العمل إلى النظام الإستثماري البحت دون النظر لمصلحة الخريجين، مما أدى إلى ظهور سلبياتها على المجتمع المصري، وقالت: «المجتمع أصبح ضحية الكيانات العلمية الوهمية».
وناشدت «عضو مجلس النواب»، الطلاب وأولياء الأمور بعدم الانسياق وراء الكيانات الوهمية، والالتزام بالجامعات والمعاهد المعتمدة الموجودة على موقع وزارة التعليم العالي، وصفحات التواصل الاجتماعي الرسمية للوزارة، لعدم التعرض للخداع والنصب من الكيانات الوهمية

المصرى اليوم

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