انطلاق السيرك الدولي في مرسي مطروح بمشاركة 6 فنانين عالميين

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يشارك فنانون من ٦ دول في برنامج سيرك «جمال الحلو العالمى» بمقره الجديد والوحيد بشارع المديرين بجوار نادي الشرطة وأمام نادى الجمارك بمدينة مرسى مطروح، ويقدموا باقة متنوعة من أقوى وأخطر فنون السيرك .

حيث يقدم كوكبة من فنانى السيرك بمصر وروسيا وأوكرانيا والأرجنتين وكولومبيا وإيطاليا، أكثر من ١٥ فقرة فنية منها «المهرج والساحر واستعراض الحيوانات الأليفة واستعراض الخيول والجونجلير والتوازن والطوق الهوائى والتنشين بالخناجر والأكروبات والكاوتشوك والشرائط الهوائية»، ويختتم البرنامج باستعراض الأسود والنمور .

وللإقبال الجماهيرى على برنامج سيرك «جمال الحلو العالمى»، وإعطاء الفرصة لأكبر عدد ممكن من الجمهور لمشاهدة البرنامج، يقدم السيرك يوميا حفلتين، الأولى ماتينيه وتبدأ في الثامنة والنصف مساء، والثانية سواريه وتبدأ في الحادية عشر والنصف مساء .

وحرصا على صحة الجمهور والعاملين بالسيرك تقام عروض السيرك بخيمة مفتوحة، مع تنفيذ الإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية للحد من خطر فيروس كورونا، والالتزام بالنسبة المقررة للقوة الاستيعابية .