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لجنة قيادات جامعة بنها تستقبل المتقدمين للوظائف القيادية

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لجنة قيادات جامعة بنها تستقبل المتقدمين للوظائف القيادية لجنة قيادات جامعة بنها تستقبل المتقدمين للوظائف القيادية

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عقدت لجنة اختيار القيادات بجامعة بنها، اجتماعاتها الثلاثاء، لإجراء المقابلات مع العاملين المتقدمين للمناصب القيادية بالجامعة.

ضمت المقابلات، بحسب بيان صحفي، التجديد لوظائف «مدير عام مكتب رئيس الجامعة، مدير عام أمانة المجالس، مدير عام الشؤون الطبية، مدير عام الدراسات العليا والبحوث، مدير عام الحسابات الخاصة، مدير عام الشؤون الإدارية، مدير عام الشؤون القانونية، مدير عام العلاقات العامة والإعلام».

كما شمل التجديد أيضا وظائف كلا من: أمناء كليات التجارة والزراعة، وللتربية، والهندسة بشبرا، وأخيرا الآداب.

واستمعت اللجنة برئاسة الدكتور ناصر الجيزاوي القائم بأعمال رئيس الجامعة، إلى مقترحات وأفكار المتقدمين للوظائف وطريقة إدارتهم للقطاعات التي تقدموا لشغلها ورؤيتهم لتطويرها، وسرعة إنجاز الأعمال، والقدرة على إتخاذ القرارات وحل المشكلات.

وأكد أن اختيار المتقدمين لشغل الوظائف القيادية يتم من خلال اللجنة التي تم تشكيلها لتقييم المتقدمين لشغل هذه الوظائف طبقا للمعايير اللازمة لاختيار الأكفأ والأنسب منهم لشغل المناصب القيادية بالجامعة.

يذكر أن لجنة اختيار القيادات بجامعة بنها عقدت اجتماعاتها اليوم برئاسة الدكتور ناصر الجيزاوي القائم بأعمال رئيس الجامعة وعضوية الدكتور تامر سمير نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، والدكتورة سهير شعراوي نائب رئيس الجامعة الأسبق والأستاذ المتفرغ بكلية التجارة، والدكتور أشرف شمس الدين الأستاذ بكلية الحقوق ببنها.

كما ضمت اللجنة كل من الدكتور عمرو مصطفى عميد كلية الزراعة جامعة القاهرة عضواً من الخارج، والدكتور هيثم حمزة أستاذ تكنولوجيا الحاسبات والمعلومات جامعة القاهرة عضواً من الخارج، والدكتور هانى محمود الأستاذ بكلية الطب البيطرى جامعة القاهرة عضواً من الخارج.

المصرى اليوم

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