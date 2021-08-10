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الداخلية تحذر : بدء تطبيق عقوبات عدم تركيب الملصق الالكتروني في هذا الموعد (التفاصيل )

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الداخلية تحذر : بدء تطبيق عقوبات عدم تركيب الملصق الالكتروني في هذا الموعد (التفاصيل ) الداخلية تحذر : بدء تطبيق عقوبات عدم تركيب الملصق الالكتروني في هذا الموعد (التفاصيل )

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جددت وزارة الداخلية مطالبتها الي مالكي المركبات بمختلف أنواعها بسرعة التوجه لإدارات المرور التابعين لها لتركيب الملصق الإلكترونى، حيث سيتم إتخاذ الإجراءات القانونية حيال قائدى المركبات المخالفة (بدون ملصق إلكترونى) إعتباراً من الأول من سبتمبر المقبل.

قالت الداخلية في بيان لها صباح اليوم الثلاثاء مع انفوجراف : «ويُعد الملصق الإكترونى أحد عناصر منظومة النقل الذكى لإدارة حركة المرور إلكترونياً لتحقيق السيولة المرورية على مدار اليوم»

وذكرت الوزارة: «تشمل العقوبات سحب الترخيص لمدة لا تقل عن شهر ولا تزيد على 3 أشهر، والحبس مدة لا تزيد على 6 أشهر وبغرامة لا تقل عن 300 جنيه ولا تزيد على 1500، أو إحدى هاتين العقوبتين»، وأهابت بالمواطنين سرعة التوجّه لإدارات المرور المختصة لتركيب الملصق الإلكترونى.

المصرى اليوم

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