600 لإكرام الموتى.. 56 ألف بلاغ مكافحة حيوانات وحشرات بمكة في عام

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جهود لـ"الأمانة" شملت متابعات للأسواق والمتاجر والإنارة والسيول وغيرها

كشفت أمانة العاصمة المقدسة -ممثلة في الإدارة العامة لتجربة العميل- عن أبرز جهودها خلال العام الماضي 1442هـ والتي تضمنت إنجاز 236.103 بلاغات حسب التصنيف الرئيسي في نظام خدمة العملاء (940).

وذكرت الإحصائية الصادرة من إدارة العناية بالعملاء، أنه تم خلال العام الماضي تسديد 56.890 بلاغًا لمكافحة الحيوانات والحشرات، و42.292 بلاغًا للنظافة، و37.035 بلاغًا للإنارة واللوحات الإرشادية، و32.386 بلاغًا للأسواق والمتاجر، و25.773 بلاغًا للطرق والأرصفة، و14.059 بلاغًا للمباني والتعديات، و9.080 بلاغًا للسيول، و8.883 بلاغًا للحدائق والمرافق العامة، و7.476 بلاغًا لوباء كورونا، و1.532 بلاغًا لجهات شريكة، و678 بلاغًا لإكرام الموتى "مواساة"، و19 بلاغًا بيئيًّا.

وبيّنت الأمانة استمرار إنجاز معاملات المواطنين -عن بُعد- عبر وسائل التواصل المختلفة دون الحاجة للحضور إلى مقر الأمانة؛ وذلك في إطار الإجراءات الاحترازية والوقائية؛ للحد من انتشار فيروس "كورونا"، وحفاظًا على سلامة المواطنين، وتسهيل إجراءات الخدمات البلدية لهم؛ مشيرة إلى إمكانية حجز المواعيد عبر موقع الأمانة الرسمي ومنصة "بلدي".

وشددت الأمانة على استمرار أعمال النظافة والإصحاح البيئي من خلال القيام بعمليات التطهير والتعقيم والنظافة اليومية، واستمرار الجولات الرقابية على المنشآت التجارية، وتنفيذ أعمال الصيانة الدورية للحدائق والمرافق العامة، وتكثيف الحملات التوعوية والتثقيفية، بالتنسيق الدائم مع وزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان، والجهات ذات العلاقة.

وفي هذا الإطار، ثمّن أمين العاصمة المقدسة المهندس محمد بن عبدالله القويحص، دور أهالي العاصمة المقدسة وزوارها الكرام في دعم أعمال الأمانة والإبلاغ عن أي شكاوى أو ملاحظات؛ إدراكًا منهم لأهمية دورهم الرقابي؛ مؤكدًا تقديم أفضل الخدمات البلدية للمواطنين والمقيمين بالعاصمة المقدسة، وتسهيل الخدمات لهم؛ في ظل استمرار جائحة "كورونا" والتعامل مع جميع البلاغات الواردة للأمانة بأسرع وقت ممكن.