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المسجد الحرام يشهد توافد المعتمرين من داخل المملكة وسط إجراءات احترازية

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المسجد الحرام يشهد توافد المعتمرين من داخل المملكة وسط إجراءات احترازية المسجد الحرام يشهد توافد المعتمرين من داخل المملكة وسط إجراءات احترازية
بعد رفع الطاقة الاستيعابية إلى 60 ألف معتمر موزعة على 8 فترات تشغيلية

المسجد الحرام يشهد توافد المعتمرين من داخل المملكة وسط إجراءات احترازية

يشهد المسجد الحرام الآن توافد أعداد من ضيوف الرحمن من المعتمرين من داخل المملكة لأداء مناسك العمرة والصلاة في المسجد الحرام، بعد رفع الطاقة الاستيعابية إلى 60 ألف معتمر موزعة على 8 فترات تشغيلية، حيث تمّ إصدار التصاريح من خلال تطبيقَي "اعتمرنا وتوكلنا" وسط منظومة متكاملة من الخدمات والتدابير الوقائية.

ويسّرت الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي مع الجهات المعنية عملية تنظيم دخول المعتمرين إلى الحرم المكي عبر أبواب محدّدة، ووفق الإجراءات الاحترازية وتطبيق التباعد الجسدي، في أثناء تأدية مناسك العمرة من خلال المسارات الافتراضية والمواقع المحدّدة التي يؤدون فيها الصلوات.

من جانبه، أوضح مساعد الرئيس العام المكلّف وكيل الرئيس العام لشؤون المسجد الحرام وشؤون الأئمة والمؤذنين الدكتور سعد بن محمد المحيميد، أنه جرى الاستعداد المبكّر من خلال تهيئة أروقة المسجد الحرام وصحن المطاف والساحات وجاهزيتها قبل توافد المعتمرين، مؤكداً استعداد جميع القيادات الميدانية بالمسجد الحرام، حيث ستتم متابعة وتقويم أداء الخطط التشغيلية من قِبل القيادات لتحقيق الأهداف وتوفير بيئة آمنة وسليمة، مشيراً إلى جاهزية الإمكانات البشرية والآلية وسط بيئة صحية وآمنة مستوفية المعايير الصحية العالمية ومراعية تطلعات القيادة الرشيدة -حفظها الله- نحو تقديم أفضل الخدمات لضيوف الرحمن.

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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