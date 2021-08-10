"سامسونج" تزود ساعاتها الذكية الجديدة بمعالج استثنائي

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كشفت شركة سامسونج الكورية الجنوبية، النقاب عن معالج جديد وَصَفته بـ"الاستثنائي"، والذي ستزود به ساعتها الذكية الجديدة المرتقبة "جلاكسي ووتش 4".

وأوضح التقرير المنشور عبر موقع "ذا فيرج" التقني المتخصص، أن سامسونج، ستزود ساعتها الذكية الجديدة بمعالج من نوع "أكسيونز دبلسو 920".

وسيكون هذا المعالج الأول من نوعه في العالم المخصص للأجهزة القابلة للارتداء بمعدل تصنيع بلغ 5 نانومتر فقط؛ مما سيساعد على تحسين أداء وكفاءة تلك الساعات الذكية.

وسيتضمن هذا المعالج وحدة نواة من نوع "كورتيكس إيه 55"، ومعالج رسوميات من نوع "مالي جي 68"؛ وهو ما يجعله مثاليًّا في أداء المهام منخفضة الطاقة.

وتقول سامسونج: إن معالجها الجديد أفضل بنحو 20% من المعالج السابق الخاص بساعاتها الذكية السابقة.

ولم تعلن الشركة الكورية الجنوبية عن موعد طرح ساعتها الذكية "جلاكسي ووتش 4"؛ لكن توقعت تقارير أن تكشف النقاب عنها قريبًا خلال شهر أغسطس الجاري.