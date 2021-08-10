الحبس والغرامة عقوبة من يلقى المخلفات بالطريق العام في شبرا الخيمة

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وجه هشام رفعت رئيس حي شرق شبرا الخيمة بإخلاء طريق المرجوشي والتخلص الآمن من المخلفات الصلبة والأتربة بسور أرض البحوث الزراعية عقب القيام بحملة مرافق واشغالات بالمنطقة وتم رفع ١١٥٠ طن ونقلها إلى المدفن الصحي بأبي زعبل.

قال رئيس الحي أنه سيتم متابعة الأماكن التي تكونت بها التراكمات لعدم عودتها مره أخرى وشدد أنه سيتم تطبيق القانون بكل حزم في شأن النظافة العامة بأنه يتم المعاقبة بالحبس وغرامة لا تقل عن عشرون ألف جنيهاً ولا تتجاوز مائة ألف جنيهاً أو بإحدى العقوبتين كل من ألقى أو وضع مخلفات أعمال البناء أو الهدم أو الحفر في الطريق العام أو الميادين أو الأنفاق أو الأراضي الفضاء أو على الكباري أو الجسور أو الأماكن الأثرية أو في مجرى النيل والترع والمصارف.

وأضاف أنه في حالة عودة المخالفة يعاقب بالحبس والغرامة معا وتحميل نفقات رفع المخالفة على المخالف وضبط تراخيص قائد المركبة التي تستعمل في المخالفة وضبط المعدات والآلات والادوات المستعملة ومصادرتها في حالة الحكم بالإدانة.

وأكد رئيس الحي انه يتم حاليا إصدار بيانات دوريه لمناشدة المواطنين بالالتزام بعدم إلقاء المخلفات، وخاصة المخلفات الصلبة والأتربة بالمناطق التي أشار لها قانون النظافة العامة، ويتم التواصل مع الجهة الإدارية «الحي» للتخلص منها وعدم التعرض للعقوبة، كما أهابت رئاسة الحي بسرعة الإبلاغ عن أيه مخالفة لاتخاذ الإجراءات القانونية.