أخبار عاجلة

الكويت.. طاردها بالسيارة وأطلق عليها وابلًا من الرصاص أرداها قتيلة -
أمريكا تتصدّر قائمة الـ 10.. العالم يتخطى 4.4 مليون وفاة بـ"كورونا"! -
تعاملات الثلاثاء.. النفط يواصل الارتفاع وبرنت صوب الـ70 دولارًا -
احذرها.. هذه المشروبات تضاعف خطر الإصابة بسرطان الأمعاء -
إيرادات الصادرات النفطية السعودية تقفز 123% خلال يونيو.. 61 مليار ريال -
شاهد من الطائف.. حملة تُزيل التشوهات البصرية من الأحياء والشوارع -
مصر.. أم تتهم ابنها بضربها وحلق شعرها وربطها في السرير -
"محافظ شرورة" يستقبل مدير عام جوازات نجران -
تؤدي إلى تدني الرؤية.. تنبّه من رياح نشطة وأتربة مثارة على ينبع -
لطلاب الثانوية.. اعرف طريقة إجراء اختبار الهيئة بكلية الشرطة -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. مصر
  3. المصرى اليوم

الحبس والغرامة عقوبة من يلقى المخلفات بالطريق العام في شبرا الخيمة

Print
الحبس والغرامة عقوبة من يلقى المخلفات بالطريق العام في شبرا الخيمة الحبس والغرامة عقوبة من يلقى المخلفات بالطريق العام في شبرا الخيمة

اشترك لتصلك أهم الأخبار

وجه هشام رفعت رئيس حي شرق شبرا الخيمة بإخلاء طريق المرجوشي والتخلص الآمن من المخلفات الصلبة والأتربة بسور أرض البحوث الزراعية عقب القيام بحملة مرافق واشغالات بالمنطقة وتم رفع ١١٥٠ طن ونقلها إلى المدفن الصحي بأبي زعبل.

قال رئيس الحي أنه سيتم متابعة الأماكن التي تكونت بها التراكمات لعدم عودتها مره أخرى وشدد أنه سيتم تطبيق القانون بكل حزم في شأن النظافة العامة بأنه يتم المعاقبة بالحبس وغرامة لا تقل عن عشرون ألف جنيهاً ولا تتجاوز مائة ألف جنيهاً أو بإحدى العقوبتين كل من ألقى أو وضع مخلفات أعمال البناء أو الهدم أو الحفر في الطريق العام أو الميادين أو الأنفاق أو الأراضي الفضاء أو على الكباري أو الجسور أو الأماكن الأثرية أو في مجرى النيل والترع والمصارف.

وأضاف أنه في حالة عودة المخالفة يعاقب بالحبس والغرامة معا وتحميل نفقات رفع المخالفة على المخالف وضبط تراخيص قائد المركبة التي تستعمل في المخالفة وضبط المعدات والآلات والادوات المستعملة ومصادرتها في حالة الحكم بالإدانة.

وأكد رئيس الحي انه يتم حاليا إصدار بيانات دوريه لمناشدة المواطنين بالالتزام بعدم إلقاء المخلفات، وخاصة المخلفات الصلبة والأتربة بالمناطق التي أشار لها قانون النظافة العامة، ويتم التواصل مع الجهة الإدارية «الحي» للتخلص منها وعدم التعرض للعقوبة، كما أهابت رئاسة الحي بسرعة الإبلاغ عن أيه مخالفة لاتخاذ الإجراءات القانونية.

المصرى اليوم

مواضيع متعلقة
السودان يعلن الاتفاق مع الأمم المتحدة على سحب المكون الإثيوبي من «يونيسفا»

السودان يعلن الاتفاق مع الأمم المتحدة على سحب المكون الإثيوبي من «يونيسفا»

«زي النهارده».. وفاة الرئيس العراقي عبدالرحمن عارف 24 أغسطس 2007

«زي النهارده».. وفاة الرئيس العراقي عبدالرحمن عارف 24 أغسطس 2007

«زي النهارده».. انتحار الرئيس البرازيلي جيتوليو فارجاس 24 أغسطس 1954

«زي النهارده».. انتحار الرئيس البرازيلي جيتوليو فارجاس 24 أغسطس 1954

«زي النهارده».. وفاة الفنانة أمينة رزق 24 أغسطس 2003

«زي النهارده».. وفاة الفنانة أمينة رزق 24 أغسطس 2003