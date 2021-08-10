رئيس جامعة الجلالة: إقبال كبير من طلاب الشهادات المعادلة على المرحلة الأولى لتنسيق الجامعات الأهلية

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أكد الدكتور أشرف حيدر، رئيس جامعة الجلالة، أن المرحلة الأولى من تنسيق الجامعات الأهلية الجديدة للعام الجامعي الجديد 2021 – 2022، التي أعلنت نتيجتها خلال الساعات الماضية شهدت إقبالا كبيرا من طلاب شهادات المعادلات العربية والأجنبية للالتحاق بالجامعات الأهلية، مشيرا إلى أنه سيتم استكمال التنسيق لطلاب شهادات المعادلات للطلاب الذين لم يؤدوا اختبارات القبول مع طلاب الثانوية العامة الأربعاء المقبل.

جاء ذلك على هامش مشاركته اليوم في فعاليات الملتقى التاسع للتعليم الدولى، حيث أشار إلى أن الجامعات الأهلية تتميز برامجها المتنوعة بمختلف التخصصات لخدمة العملية التعليمية وسوق العمل، مشيرا إلى أن جامعة الجلالة الأهلية بها 31 برنامجا متنوعا من أصل 66 برنامجا بمستهدف قرابة ٢٠ ألف طالب خلال الأعوام المقبلة.

وأضاف رئيس جامعة الجلالة أن هناك اتفاقية توأمة بين جامعة الجلالة وجامعة أريزونا الأمريكية. مشيرا إلى إن هذه الاتفاقية ليست مجرد اتفاقية تعاون فقط وإنما اتفاقية يتم بموجبها منح طالب جامعة الجلالة شهادة مزدوجة من الجامعتين، مؤكدا أن توقيع مثل هذه الاتفاقيات يزيد من قوة الجامعات وقدرتها التنافسية بين جامعات العالم.

كما أكد حيدر، أهمية تنظيم المعارض الدولية للتعريف بمؤسسات التعليم الكبير بين الجامعات بجانب الإعلان عن البرامج الجديدة والحديثة التي تقدمها الجامعات خلال فعاليات هذه المعارض، لافتا إلى أنها فرصة للطلاب وأولياء الأمور للتواجد للبحث عن أفضل الاختيارات والالتحاق بالجامعات المتميزة وتعريف ماذا يحدث في الدولة من تطوير في التعليم العالي كذلك المشروعات القومية والسير وفقا لرؤية الدولة الإستراتيجية 2030.

وأوضح رئيس جامعة الجلالة، أن الجامعات الأهلية تبرم اتفاقيات دولية مع كبرى الجامعات العالمية المصرية تنفيذا لماطالبت به القيادة السياسية في القرار الجمهوري الخاص بإنشاء الجامعات الأهلية، لافتا إلى أن الجامعات الأهلية تعد طالبا مؤهلا لسوق العمل المحلي والإقليمي والدولي .

من ناحية أخرى، شهد الملتقى التاسع لمعرض الجامعات المصرية والعالمية إقبالا كبيرا من طلاب الثانوية العامة على منافذ الجامعات الأهلية في أول أيام المعرض

كما دخل المئات من طلاب الثانوية والشهادات المعادلة لها في حوار مفتوح مع الدكتور أشرف حيدر، رئيس جامعة الجلالة، حول تفاصيل الالتحاق بالجامعات الأهلية ونظم القبول وبرامج الكليات والشراكات الدولية التي تبرمها مع كبرى جامعات العالم.

وتحدث حيدر، عن ما تقدمه الجامعات الأهلية وبالأخص جامعة الجلالة من برامج ومجالات متنوعة بمختلف التخصصات، وسط تفاعل كبير من طلاب الثانوية العامة والاستفسار عن نظم القبول وبرامج الكليات، حيث أجاب رئيس جامعة الجلالة عن كافة استفسارات طلاب الثانوية العامة، وسط ارتياح منهم وإبداء الرغبة في الالتحاق بالجامعات الأهلية.