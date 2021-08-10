طلب إحاطة بالبرلمان يحذر من المنازل والمطالع العشوائية على الدائرى : تحصد الارواح

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تقدم النائب أيمن محسب، عضو مجلس النواب، بطلب إحاطة للمستشار الدكتور حنفى جبالى، رئيس مجلس النواب، موجه لرئيس مجلس الوزراء، ووزير النقل، بشأن انتشار عدد من المطالع والمنازل العشوائية على الطريق الدائرى، مما يشكل خطورة مباشرة على حياة المواطنين.

وأوضح عضو مجلس النواب، أن هناك عدد من المنازل والمطالع العشوائية المنتشرة على الطريق الدائرى ومنها على سبيل المثال، عدد من المدقات الرملية في المنطقة من محور صفط اللبن وحتى نزلة المريوطية على الجانبين، وأن هذه المدقات الرملية تشكل خطرًا يهدد قائدي السيارات والمواطنين بشكل عام، لأنها تتسبب بشكل مباشر في انقلاب السيارات، لان الصعود عبرها قد يكون خطرًا لأن السيارات على الدائرى لا تنتبه إلى وجودها، كما ان هناك من يستخدم هذه المنازل أو المطالع بشكل عكسى، ومن ثم يقع الكثير من حوادث التصادم بسببها.

وطالب عضو مجلس النواب، الهيئة العامة للطرق والكبارى، تقديم حصر شامل بعدد المنازل والمطالع العشوائية على الطريق الدائرى، ومن ثم الوقوف على أسباب إنشائها، تمهيدا لغلقها أو زيادة المطالع والمنازل الشرعية في حالة احتياج المنطقة لذلك، على أن تكون بحوائط خرسانية مرتفعة للحفاظ على حياة المواطنين.

وأكد عضو مجلس النواب، أن قطاع الطرق والكبارى والمنظومة بشكل عام تشهد طفرة غير مسبوقة خلال السنوات الأخيرة، مما يستوجب من الجميع الحفاظ على هذه المكتسبات، على أن يكون المواطنين أكثر حرصا في عدم إنشاء منازل ومطالع مخالفة وغير شرعية لأنها في النهاية تنعكس عليهم بنتائج سلبية.